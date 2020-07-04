Минздрав разработал правила уничтожения фальсифицированных и контрафактных медизделий

Минздрав разрботал проект постановления правительства об установлении порядка уничтожения изъятых из оборота медизделий. Правила разработаны в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства, который устанавливает правила уничтожения изъятых фальсифицированных, недоброкачественных ‎и контрафактных медицинских изделий. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru

Согласно тексту постановления, все изъятые из обращения медицинские изделия подлежат уничтожению либо на основании решения суда, либо на основании решения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальных органов.

В соответствии с правилами владелец изъятых медицинских изделий обязан исполнить решение ‎об уничтожении указанных медизделий в течение 30 рабочих дней со дня его получения.

Если медицинские изделия имеют номера серий, партий, лотов, других идентификационных признаков, идентичных тем, которые были выявлены у фальсифицированных или недоброкачественных медизделий, они должны быть вывезены с территории России за счет лица, осуществившего их ввоз в страну, или уничтожены.

Расходы, связанные с уничтожением изъятых медицинских изделий, возмещаются их владельцем, уточняется в документе.

Контроль за уничтожением изъятых медицинских изделий, согласно предоженным правилам, должен осуществлять Росздравнадзор и его территориальные органы.