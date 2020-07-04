Novartis построит новое предприятие для производства препарата лучевой терапии

Novartis приняла решение о строительстве нового предприятия для своего подразделения Advanced Accelerator Applications. На предприятии будет производиться радионуклидный препарат Lutathera.

В 2017 году швейцарская фармкомпания Novartis («Новартис») приобрела французскую Advanced Accelerator Applications («Эдвансд Экселерейтор Эпликешнс», AAA) за 3,9 млрд долл. ради прав на препарат Lutathera для лечения нейроэндокринных опухолей, пишет FiercePharma.

Ожидания Novartis оправдались. Спрос на препарат настолько высок, что AAA планирует строительство второго предприятия по производству Lutathera и других препаратов лучевой терапии в Индианаполисе (США).

В AAA прогнозируют, что предприятие начнет выпускать продукцию в 2023 году. Это уже второе предприятие французской компании в США.

Радионуклидный препарат Lutathera одобрен FDA в 2018 году на основании данных III стадии клинических исследований. Согласно результатам исследования, применение препарата на 79% снижает уровень развития заболевания и смертности у пациентов с неоперабельными нейроэндокринными опухолями по сравнению со стандартной терапией.

В 2019 году объем продаж Lutathera составил 441 млн долл. При этом в IV квартале прошедшего года продажи выросли на 31%.

По прогнозам аналитиков, пиковый объем продаж препарата составит 1—2 млрд долл.

Генеральный менеджер AAA в США Майк Росси уверен, что Lutathera покажет эффективность при лечении других форм рака.

Илья Дугин

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