Novartis построит новое предприятие для производства препарата лучевой терапии » Фармкомпании пожертвовали доходами от рекламы ради справедливости Компании Большой фармы поддержали движение против распространения дезинформации, расистских и хейтерских постов Facebook и Instagram. Они приостановили размещение рекламы на этих платформах на месяц в знак протеста. Компании Большой фармы, в т.ч. Pfizer («Пфайзер»), Novartis («Новартис»), AbbVie («ЭббВи») и Takeda («Такеда») приостановили рекламу в Facebook на июль, пишет FiercePharma. Они присоединились к виртуальной забастовке под девизом «Нет ненависти ради прибыли» (Stop Hate for Profit) наряду с другими брендами, протестующими против хейтерства и дезинформации на этих платформах. Pfizer – одна из крупнейших фармкомпаний, участвующих в акции протеста. Как отметил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, компания обращается с просьбой к Facebook принять все возможные меры к тому, чтобы эта платформа стала безопасной и вызывала доверие у всех пользователей. Как отметили в Novartis, в Facebook с уважением отнеслись к решению компании присоединиться к протесту. По данным AdComplyRx, из 90 рецептурных брендов 58 (64%) приостановили рекламу на Facebook и Instagram на июль. Всего к акции присоединились более 600 компаний, в т.ч. Adidas, Coca-Cola, Ford, Pepsi, Target, Unilever и Volkswagen. Их идейными вдохновителями стали организации по защите гражданских прав, включая Anti-Defamation League, the NAACP, Sleeping Giants, Color Of Change, Free Press и Common Sense. Илья Дугин

pharmvestnik