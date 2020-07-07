Две вакцины против коронавируса вошли в III фазу клинических исследований

Вакцина против COVID-19 китайского разработчика второй по счету вошла в поздние фазы клинических исследований. Первым оказался препарат британской AstraZeneca.

Китайская фармкомпания Sinovac Biotech приступила к клиническим исследованиям III фазы экспериментальной вакцины против COVID-19, пишет агентство Reuters со ссылкой на разработчика. Набор участников испытания начнется в июле.

В середине июня Sinovac объявила, что вакцина под названием CoronaVac показала иммуногенность и безопасность в ходе клинических испытаний I и II фаз, в которых участвовали свыше 700 человек. Вслед за этим власти Бразилии согласились на проведение исследований поздней фазы. Как сообщает компания, производить планируется до 100 млн доз в год.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в клинических исследованиях по всему миру оценивают 19 вакцин-кандидатов против коронавирусной инфекции, до III фазы дошли два препарата разработчиков Sinovac и AstraZeneca.

Вакцина, которую AstraZeneca исследует совместно с Оксфордским университетом, вошла в поздние фазы клинических испытаний еще в мае. В них планируют включить свыше 10 тыс. человек в Великобритании.

Как сообщал «ФВ», AstraZeneca обязалась поставить 300 млн доз экспериментальной вакцины в Соединенные Штаты после финансирования на сумму 1,2 млрд долл., в Великобританию – 100 млн доз, Италия, Германия, Франция и Нидерланды совместно закупят до 400 млн доз. Также компания обсуждает поставки вакцины против коронавируса в Россию, Японию и Китай.

Анастасия Теслина

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