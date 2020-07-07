Экс-руководитель FDA призвал власти США создавать запасы терапевтических антител

Бывший руководитель FDA посоветовал властям наращивать производство терапевтических антител. Для этого Правительство США должно побудить фармкомпании на время сократить производство менее важных лекарств.

Скотт Готтлиб призвал Правительство США создавать запасы лекарственных препаратов на основе антител для лечения COVID-19 до их одобрения или разрешения на экстренное применение, пишет Bloomberg.

По его мнению, власти должны стимулировать фармкомпании с тем, чтобы они сокращали производство менее значимых препаратов и сосредоточили усилия на выпуске терапевтических антител.

Власти упустили момент в отношении препарата ремдесивир компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз»), уверен эксперт. По его словам, хотя в настоящее время в стране достаточный запас препарата, в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, когда врачи начнут назначать препарат, в т.ч. пациентам с хроническими заболеваниями, запасов не хватит.

Несколько компаний разрабатывают препараты на основе антител для лечения SARS-CoV-2, Eli Lilly («Эли Лилли») и Regeneron Pharmaceuticals («Редженерон Фармасьютикалз») работают над нейтрализующими антителами. Первые результаты ожидаются в III квартале 2020 года.

Кроме них аналогичные препараты разрабатывают компании AstraZeneca («АстраЗенека») и Vir Biotechnology («Вир Байотекнолоджи»).

Илья Дугин

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