Индо-китайский конфликт может привести к дефициту парацетамола и антибиотиков

Индийские фармпроизводители заявили об угрозе дефицита лекарств, в том числе антибиотиков и парацетамола в связи с конфликтом между Индией и Китаем. В настоящий момент в стране уже зафиксировали задержки в поставках фармсырья и активных фармсубстанций.

Вооруженное столкновение между Индией и Китаем, начавшееся в мае 2020 года из-за спорного региона Аксайчин, привело к перебоям с поставками фармсырья и активных фармсубстанций (АФС) из Китая. Об этом сообщает индийское интернет-издание BOOM со ссылкой на индийских производителей лекарств.

По словам генерального секретаря Индийской ассоциации фармпроизводителей (IDMA) Даары Пателя, точные причины задержки партий АФС на таможне не известны. По имеющейся в распоряжении ассоциации информации, китайские партнеры якобы пытаются провезти в Индию наркотики в упаковках с фармпродукцией.

Патель выразил надежду, что ситуация улучшится в ближайшее время. Если этого не произойдет и задержанные таможенными властями АФС не пройдут таможенную очистку в течение 5-8 дней, могут начаться перебои с поставками лекарств, в т.ч. парацетамола, антибиотиков и витаминов. Пока в Индии есть запасы готовых лекарственных форм на 40-45 дней.

Власти Индии прогнозируют полную независимость от поставок активных фармсубстанций (АФС) из Китая в течение трех лет. Однако пока страна ежегодно закупает необходимое сырье более чем на 3 млрд долл.

В 2021 году Правительство Индии намерено сократить импорт АФС из Китая на 20-25%. Руководитель IDMA прогнозирует полный отказ от поставок китайских субстанций уже через три года благодаря мерам по поддержке индийских фармпроизводителей, принятых правительством страны.

Илья Дугин

pharmvestnik