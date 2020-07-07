Франция выплатит компенсации семьям за последствия применения препарата Sanofi

Французский суд обязал государство выплатить компенсацию семьям, где женщины принимали противоэпилептический препарат «Депакин» во время беременности. Деньги получат три семьи, однако в суде заявили о 15—30 тыс.пострадавших детей.

Суд Франции признал власти страны виновными в скандале вокруг противоэпилептического препарата «Депакин». По решению суда, компенсацию получат три семьи, обратившиеся в суд после появления на свет пятерых детей с врожденными аномалиями, аутизмом и задержками развития.

«Депакин» (вальпроевая кислота) одобрен в 1960–х годах. Он также применяется для лечения мигрени и биполярного расстройства. В ходе судебных слушаний было доказано, что власти Франции знали о риске возникновения врожденных аномалий при применении препарата с 1983 года, а о риске задержек развития и аутизма с 2004 года.

В результате государство выплатит пострадавшим от 20 тыс. до 290 тыс. евро (22,5 —327 тыс. долл.) в зависимости от даты рождения детей, которым сейчас от 11 до 35 лет.

Суд также установил ответственность производителя — компании Sanofi и лечащих врачей за побочные эффекты у 15—30 тыс. детей, сообщает South China Morning Post.

Отдельно Sanofi грозят обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и непреднамеренном нанесении повреждений. Согласно французскому законодательству, эти обвинения не влекут автоматического судебного разбирательства. Решение остается за прокуратурой.

Sanofi опровергает все обвинения. В компании заявили, что она предупреждала о связанных с применением препарата рисках еще в 1980-х годах.

Илья Дугин

pharmvestnik