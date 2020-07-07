Полпреды и губернаторы будут участвовать в назначении глав Росздравнадздора в регионах

Кандидатуры руководителей территориальных органов Росздравнадзора будут согласовывать главы субъектов и полномочные представители президента в федеральных округах. При этом обязанности руководителей региональных управлений будут расширены: помимо привычных функций они должны будут формировать кадровый резерв и бороться с коррупцией среди своих подчиненных.

Обязанности территориальных органов Росздравнадзора и их руководителей будут существенно расширены. Соответствующее предложение содержится в новом Положении о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, сообщает «Медицинский вестник». В случае принятия данного приказа Минздрава аналогичный документ от 13 декабря 2012 года № 1040н утратит силу.

В новом Положении о территориальном органе Росздравнадзора появился ряд полномочий, которые были переданы ведомству в течение последних полутора-двух лет: проведение контрольных закупок лекарственных средств, медицинских изделий и услуг, инспекторских визитов, государственный контроль в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов, выдача разрешений на осуществление дистанционной торговли лекарственными средствами и другие.

Ранее руководитель территориального органа назначался на должность министром здравоохранения Российской Федерации по представлению руководителя Росздравнадзора. Теперь кандидатам будет необходимо заручиться поддержкой еще двух человек: главы региона и полпреда президента в федеральном округе.

Общественное обсуждение проекта продлится до 17 июля.

Екатерина Погонцева

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