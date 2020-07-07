АОКИ призвала Минздрав срочно актуализировать рекомендации по лечению COVID-19

Последняя, седьмая версия Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 не пересматривалась уже более месяца. Российских пациентов продолжают лечить препаратами, от которых уже отказались в западных странах из-за их неэффективности. Это вызывает «серьезные опасения» у Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), говорится в письме ассоциации на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко от 6 июля (есть у «ФВ»).

«В апреле и марте методические рекомендации обновлялись дважды в месяц, — говорится в обращении, подписанном руководителем АОКИ Светланой Завидовой. — Сейчас же, когда, с одной стороны, стали регулярно появляться все более надежные данные об эффективности различных лекарственных средств для лечения COVID-19, а, с другой, когда число ежедневно выявленных случаев заражения превышает аналогичные показатели апреля и марта, экспертная группа значительно снизила частоту пересмотра документа, напрямую влияющего на число спасенных жизней».

Например, 7-я версия методических рекомендаций предлагает использовать гидроксихлорохин и близкий к нему мефлохин, в том числе для профилактики COVID-19. Рекомендована также комбинация лопинавира и ритонавира. Все эти препараты согласно результатам последних исследований можно считать утратившими статус потенциально эффективных при новой коронавирусной инфекции, подчеркивает Завидова.

«Хотим отметить также отмену FDA разрешения на экстренное использование гидроксихлорохина и хлорохина для лечения COVID-192 и объявленное 17 июня прекращение набора пациентов в группу гидроксихлорохина в исследовании ВОЗ», — пишет руководитель АОКИ. Вместе с тем в актуальной версии отечественных методических рекомендаций гидроксихлорохин и комбинация лопинавир-ритонавир фигурируют в 12 из 16 схем лечения легких, среднетяжелых и тяжелых форм заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2.

Рекомендация использовать гидроксихлорохин вызывает особую обеспокоенность из-за профиля безопасности препарата, включающего среди прочего высокие (и потенциально смертельные) риски нарушения сердечного ритма, отмечает автор письма.

«Одновременно с рекомендацией препаратов, не продемонстрировавших эффективности при профилактике и лечении новой коронавирусной инфекции, действующая версия методических рекомендаций уделяет недостаточное внимание другим, в частности, дешевому и общедоступному дексаметазону, признанному эффективным на уровне ВОЗ», — подытоживает Завидова.

АОКИ просит Минздрав России рекомендовать междисциплинарной рабочей группе в оперативном порядке обновить текст Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

pharmvestnik