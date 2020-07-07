В аптеках возник дефицит четырех иностранных препаратов

Летом в аптеках возник дефицит препаратов «Мадопар», «Роаккутан», «Плаквенил», «Лазикс», которые производят международные компании Sanofi и Roche. В основном это связано с увеличением спроса на них, в том числе из-за пандемии.

К лету 2020 года из аптек пропали четыре препарата, которые производят две иностранные компании — Sanofi и Roche. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру».

Среди препаратов, которые оказались в дефиците, — «Мадопар», используемый для лечения болезни Паркинсона, и «Роаккутан», применяющийся при тяжелых формах акне. Оба препарата производит швейцарская компания Roche. Еще два пропавших препарата — противомалярийное средство «Плаквенил» и диуретик «Лазикс» в ампулах производства французской компании Sanofi.

Представители производителей называют разные причины исчезновения этих препаратов с рынка. Например, по словам представителя Roche, дефицит «Мадопара» возник из-за повышения спроса на препарат, связанного с уменьшением доступности альтернативных лекарств. Он уточнил, что дополнительный спрос также спровоцировала пандемия и карантинные меры, так как пациенты закупали большее количество препаратов, чтобы меньше выходить из дома.

Представитель Roche также сообщил «Ведомостям», что сейчас партии «Мадопара» и «Роаккутана» уже поставлены в страну и вскоре появятся в обороте.

Дефицит «Плаквенила» связан с ажиотажным спросом на противомалярийные препараты, который возник еще в марте, когда СМИ сообщали об их эффективности при лечении коронавируса, напомнил гендиректор «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков.

Что касается «Лазикса», его производство закрыто сообщил «Ведомостям» директор по корпоративным связям Sanofi в Евразии Юрий Мочалин.

Маргарита Грошева

pharmvestnik