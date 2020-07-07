«Протек» подал иск на аптечную сеть «Самед+» за задолженность в 15 млн руб. с 2016 года

ЦВ «Протек» подал в суд на аптечную сеть «Самед+» за задолженность в размере 15 млн рублей. Предметом иска стал договор поставки, заключенный еще в 2016 году.

Компания «Протек» подала иск о взыскании долга в размере 15 млн рублей к аптечной сети «Самед+». Первое заседание по делу состоится 20 июля в Арбитражном суде города Москвы.

По данным информационной системы «Мой арбитр», задолженность касается договора поставки 2016 года. Ответчик на предварительное заседание не явился.

Согласно сайту аптечной сети, «Самед+» более 20 лет работает на лицепцком фармацевтическом рынке. Сеть насчитывает более 30 аптечных организаций со штатом около 150 человек. По данным информационного ресурса «СПАРК», директор «Самед+» Геннадий Попов является совладельцем четырех организаций фарм- и продуктовой отраслей.

Сейчас на счету организации 4 рассматривающихся дела — лишь в одном аптека участвует как ответчик. Общая сумма исков к другим фармкомпаниям, в которой сеть выступает в качества истца, составляет порядка 13 млн руб.

«ФВ» направил запросы участникам судебного спора.

Руслан Мавлиханов

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