Великобритания закупит у GlaxoSmithKline и Sanofi вакцину против COVID-19

Правительство Великобритании принимает меры по обеспечению запасов вакцины против коронавирусной инфекции. Среди потенциальных поставщиков – GSK и Sanofi.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») и французская Sanofi («Санофи») обсуждают поставку 60 млн доз вакцины против COVID-19 в Великобританию в случае успешных клинических исследований, сообщает Bloomberg. Компании разрабатывают вакцину совместно.

Сумма потенциальной сделки – 500 млн фунтов стерлингов (620 млн долл.). Условия сделки пока окончательно не определены.

Кроме Sanofi и GlaxoSmithKline над созданием вакцины работают еще ряд компаний, в т.ч. британская AstraZeneca («АстраЗенека») в сотрудничестве с оксфордским университетом, американская Moderna («Модерна») и китайская CanSino Biologics («КанСино Байолоджикс»), уже приступившие к клиническим исследованиям.

Sanofi и GlaxoSmithKline намерены начать клинические исследования I и II стадии в сентябре.

В июне представитель Sanofi отметил, что компании планируют получить одобрение вакцины в первой половине 2021 года.

Правительство Великобритании ведет переговоры с различными компаниями относительно поставок вакцин.

Илья Дугин

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