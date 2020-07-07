«Авеста Фармацевтика» обратилась с открытым письмом к производителям лекарственных средств

«Авеста Фармацевтика» указала на ряд проблемных аспектов в работе аптек после вступления в силу требований мониторинга движения лекарственных средств. Компания обратилась с открытым письмом к фармпроизводителям, текст которого ниже приводится полностью.

Уважаемые господа,

настоящим письмом мы хотим выразить обеспокоенность возросшей нагрузкой на аптечный сегмент товаропроводящей цепочки в связи с вступлением в силу требований мониторинга движения лекарственных средств (МДЛП). По нашему убеждению, максимальная нагрузка на работу аптек возникает при поставке лекарственных средств по процедуре обратного акцептирования.

Обратный порядок акцептования подразумевает, что сведения о приемке лекарственных средств во ФГИС МДЛП регистрирует получатель (в нашем случае аптека). Отправитель (дистрибьютор) лишь подтверждает правильность таких сведений.

Уровень нашей экспертизы позволяет определить для аптек ряд проблемных аспектов в работе по процедуре обратного акцепта:

в аптеке возникает дополнительная нагрузка на персонал, связанная с необходимостью сканировать каждую упаковку лекарственных средств. В отдельных случаях может потребоваться привлечение дополнительного персонала для этой операции;

возникает риск дополнительных работ, связанных с ошибками при сканировании кодов маркировки или несоответствиями в поставке, – при обратном акцепте все это может привести к корректировке документов на поставку или к полному возврату поставки дистрибьютору;

помещения некоторых аптек фактически не приспособлены для сканирования из-за особенностей конфигурации или ограничений по площади;

риск штрафных санкций при несоблюдении сроков передачи информации во ФГИС МДЛП. При работе по процедуре обратного акцепта вероятность таких нарушений существенно повышается;

увеличивается время с момента получения лекарственных средств до начала их продаж. По условиям договора, отсрочка оплаты за поставку считается с даты доставки товаров в аптеку. Фактически лекарственные средства могут поступить в продажу только после сканирования кодов маркировки, регистрации сведений в системе МДЛП и подтверждения этих сведений отправителем. Такое увеличение сроков негативно сказывается на финансовом цикле аптеки.

Большинство дистрибьюторов обязывают аптеки работать по процедуре обратного акцепта.

«Авеста Фармацевтика» полностью готова к работе с маркированной продукцией по процедуре прямого акцепта. Мы призываем компании — производители лекарственных средств поддержать нас в стремлении облегчить работу аптек.

Мы уверены, что производители лекарственных средств заинтересованы в доступности препаратов для конечных потребителей.

Как дистрибьютор, мы также заинтересованы в этом и со своей стороны готовы оказать всяческое содействие.

Прямой акцепт позволит не только снизить нагрузку на аптеку, но и обеспечит своевременное и бесперебойное поступление лекарственных средств в продажу.

Давайте объединим наши усилия!

Источник: Авеста Фармацевтика

Олег Купленский

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