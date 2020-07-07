«Авеста Фармацевтика» обратилась с открытым письмом к производителям лекарственных средств

«Авеста Фармацевтика» указала на ряд проблемных аспектов в работе аптек после вступления в силу требований мониторинга движения лекарственных средств. Компания обратилась с открытым письмом к фармпроизводителям, текст которого ниже приводится полностью.
Уважаемые господа,
настоящим письмом мы хотим выразить обеспокоенность возросшей нагрузкой на аптечный сегмент товаропроводящей цепочки в связи с вступлением в силу требований мониторинга движения лекарственных средств (МДЛП). По нашему убеждению, максимальная нагрузка на работу аптек возникает при поставке лекарственных средств по процедуре обратного акцептирования.
Обратный порядок акцептования подразумевает, что сведения о приемке лекарственных средств во ФГИС МДЛП регистрирует получатель (в нашем случае аптека). Отправитель (дистрибьютор) лишь подтверждает правильность таких сведений.
Уровень нашей экспертизы позволяет определить для аптек ряд проблемных аспектов в работе по процедуре обратного акцепта:
- в аптеке возникает дополнительная нагрузка на персонал, связанная с необходимостью сканировать каждую упаковку лекарственных средств. В отдельных случаях может потребоваться привлечение дополнительного персонала для этой операции;
- возникает риск дополнительных работ, связанных с ошибками при сканировании кодов маркировки или несоответствиями в поставке, – при обратном акцепте все это может привести к корректировке документов на поставку или к полному возврату поставки дистрибьютору;
- помещения некоторых аптек фактически не приспособлены для сканирования из-за особенностей конфигурации или ограничений по площади;
- риск штрафных санкций при несоблюдении сроков передачи информации во ФГИС МДЛП. При работе по процедуре обратного акцепта вероятность таких нарушений существенно повышается;
- увеличивается время с момента получения лекарственных средств до начала их продаж. По условиям договора, отсрочка оплаты за поставку считается с даты доставки товаров в аптеку. Фактически лекарственные средства могут поступить в продажу только после сканирования кодов маркировки, регистрации сведений в системе МДЛП и подтверждения этих сведений отправителем. Такое увеличение сроков негативно сказывается на финансовом цикле аптеки.
Большинство дистрибьюторов обязывают аптеки работать по процедуре обратного акцепта.
«Авеста Фармацевтика» полностью готова к работе с маркированной продукцией по процедуре прямого акцепта. Мы призываем компании — производители лекарственных средств поддержать нас в стремлении облегчить работу аптек.
Мы уверены, что производители лекарственных средств заинтересованы в доступности препаратов для конечных потребителей.
Как дистрибьютор, мы также заинтересованы в этом и со своей стороны готовы оказать всяческое содействие.
Прямой акцепт позволит не только снизить нагрузку на аптеку, но и обеспечит своевременное и бесперебойное поступление лекарственных средств в продажу.
Давайте объединим наши усилия!
Источник: Авеста Фармацевтика
Олег Купленский
pharmvestnik