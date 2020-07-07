В «Пробиотеке» провели доклиническое исследование препарата для диагностики рака простаты

Специалисты НПЦ «Пробиотек» провели доклиническое исследование хронической токсичности российского препарата для диагностики рака предстательной железы «ПСМА-Диаг».

Исследуемый препарат – это конъюгат из специфического субстрата для маркера ПСМА (простат-специфический мембранный антиген) и диагностического агента Су-7. Субстрат ПСМА позволяет прицельно доставлять маркер в клетки опухоли, а агент Су-7 их визуализирует.

В доклиническом исследовании участвовали аутбредные крысы и кролики породы «Советская шиншилла» мужского пола, которым внутривенно вводили препарат 1 раз в 3 недели (всего 4 введения). Лабораторные животные находились под наблюдением ветеринарных врачей-исследователей в виварии «Пробиотека» течение 85 дней.

Дозы препарата были подобраны на основании данных о предполагаемой эффективной дозе. Изучалось влияние на животных трех доз – предполагаемой эффективной дозы, а также увеличенных в 1,5 и 2 раза.

Специалисты ежедневно проводили клинический осмотр каждого животного (внешний вид, поведение, отклонения в дыхании и экскреции), еженедельно оценивали динамику роста животных и их пищевую активность. В конце эксперимента оценивали показатели выделительной системы. Дополнительно проводился контроль двигательной активности у крыс в тесте «Открытое поле».

Результат исследования

В сравнении с эффектами плацебо и растворителя препарат «ПСМА-Диаг» в трех разных дозах не оказал влияния на интегральные показатели здоровья животных, показатели крови, состояние выделительной системы и поведенческую активность. По результатам гистологического исследования и патоморфологического анализа признаков патологии органов и тканей также не выявлено.

«Мы продолжаем исследования препарата для диагностики рака предстательной железы «ПСМА-Диаг». Результаты проведенного доклинического исследования подтвердили низкую токсичность этого препарата», – резюмировал директор ГК «Пробиотек» Владимир Писарев.

Источник: ГК «Пробиотек»

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