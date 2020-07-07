Аптечная сеть «36,6» готовит новую допэмиссию акций

ПАО «Аптечная сеть «36,6» планирует увеличить капитал путем выпуска дополнительных акций. Этот вопрос был вынесен на голосование на заседании совета директоров 29 июня.

Аптечная сеть «36,6» готовит новую допэмиссию акций. Это стало известно из отчета компании о решениях совета директоров, опубликованного в «СПАРК». Вопрос об увеличении капитала был вынесен на заседание совета 29 июня 2020 года.

Голосование по этому вопросу не состоялось, так как не было кворума. Из семи членов совета директоров присутствовали только трое.

Согласно квартальному отчету компании за первый квартал 2030 года, в совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» входят генеральный директор компании Владимир Нестеренко, генеральный директор ООО «Гринвуд Кэпитал» Павел Шадрин (ранее был замгендиректора ООО «Долгосрочные инвестиции», связанного с ГК «Регион»), директор Walgreens Boots Alliance Тумини Пьеро, генеральный директор ООО «А.Д.Е. Фарм» Оксана Тарасова, директор Altus Capital Shipping Limited (Кипр) Дмитрий Кленов, директор юридического департамента ООО «МКБ Капитал» Михаил Кирилкин, а также бывший главный врач Городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения Москвы Олег Гриднев, который с апреля 2020 года назначен на должность заместителя министра здравоохранения.

Предыдущая допэмиссия акций компании была утверждена в апреле 2019 года — 6 млрд акций на 30,3 млрд руб., — уставный капитал должен был увеличиться в 3,6 раза. Цена размещения составила 5,05 руб. по открытой подписке, 4,55 руб. за бумагу для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций.

По итогам допэмиссии в июне 2019 года было размещено 4 377 596 152 акции (72,96% от запланированного объема) – 4 377 234 240 акций по открытой подписке и 361 912 акций по преимущественному праву. Таким образом компания привлекла более 22 млрд руб. В число акционеров вошел инвестфонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited (29,97%).

Еще два крупных акционера компании – Московский кредитный банк (19,65%) и Walgreens Boots Alliance (5,21%).

В 2016 году компания также выпускала допакции. Эмиссия планировалась на 1,5 млрд ценных бумаг, цена акций «36,6» в рамках допэмиссии была установлена в размере 12 руб. за бумагу, по преимущественному праву – 10,8 руб. за акцию.

В итоге размещено 90,28% от общего объема допэмиссии, или 1 354 196 378 акций. В результате ПАО получило около 15,29 млрд руб.

Елена Калиновская

pharmvestnik