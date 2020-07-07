ВОЗ предупредила об угрозе дефицита АРВ-препаратов из-за пандемии

Более 70 стран предупредили о риске истощения запасов АРВ-препаратов из-за пандемии, говорится в исследовании ВОЗ. Из них в 24 странах наблюдается критически низкий запас таких лекарств либо перебои в их поставках. Более 70 стран предупредили о риске истощения запасов АРВ-препаратов из-за пандемии, говорится в исследовании ВОЗ. Из них в 24 странах наблюдается критически низкий запас таких лекарств либо перебои в их поставках.

В 2019 году в 24 странах, испытывающих перебои в поставках АРВ-препаратов, числилось около 8,3 млн ВИЧ-инфицированных. Это около трети от числа людей, принимающих такие препараты по всему миру.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал результаты исследования «вызывающими глубокое беспокойство».

В конце июня эксперты ЮНЭЙДС предупредили о том, что ограничения, введенные странами на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, могут повлечь за собой сбои в поставках и рост цен на АРВ-препараты в странах с низкими и средними доходами. Перебои в поставках при этом могут начаться уже через два месяца.

Причины – сокращение объемов воздушных и морских перевозок, затруднение дистрибуции сырья и упаковки для фармкомпаний, нехватка рабочей силы. Увеличение транспортных и накладных расходов, необходимость поисков альтернативных источников сырья, а также колебания курсов валют могут повлечь за собой рост цен на АРВ-препараты.

По данным ЮНЭЙДС и ВОЗ, число новых заболеваний ВИЧ-инфекцией упало на 39% в 2019 году по сравнению с 2000 годом. Число смертей, ассоциируемых с ВИЧ, за тот же период сократилось на 51%.

АРВ-препарат лопинавир+ритонавир применялся в терапии коронавирусной инфекции, особенно в первые месяцы распространения заболевания. В первых версиях временных рекомендаций Минздрава России по лечению, профилактике и диагностике коронавирусной инфекции он числился первым среди рекомендованных для лечения COVID-19. В начале апреля его сменили хлорохин и гидроксихлорохин.

ВОЗ 4 июля 2020 года заявила, что останавливает испытания и лопинавира+ритонавира, и гидроксихлорохина. Предварительные результаты исследований показали, что применение этих препаратов не способствует снижению смертности пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Оригинальную Калетра с МНН лопинавир+ритонавир производит Abbvie, а упаковывает в России «Р-Фарм».