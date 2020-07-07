В ФЗ вводится новая статья об обязательных требованиях при обращении лекарств

Минздрав России подготовил изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», направленные на систематизацию обязательных требований в сфере обращения лекарств и определяющие правовые и организационные основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в международных правовых актах и нормативных актах РФ, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного надзора и предоставления государственных услуг. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 31 июля 2020 г. Федеральный закон должен вступить в силу 1 января 2021 года.

Законопроект содержит определение понятия обязательного требования ‎в сфере обращения лекарственных средств:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ – ТРЕБОВАНИЯ, ВЫРАЖЕННЫЕ В ФОРМЕ УСЛОВИЙ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ЗАПРЕТОВ, КОТОРЫЕ АДРЕСОВАНЫ К ДЕЙСТВИЯМ (БЕЗДЕЙСТВИЮ), ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕЗУЛЬТАТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЪЕКТАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЛИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Новая статья Федерального закона предусматривает, что обязательные требования при обращении лекарственных средств устанавливаются:

международными договорами Российской Федерации; настоящим федеральным законом, а также иными законами, предусмотренными статьей 3 настоящего федерального закона; указами Президента РФ; актами Правительства РФ, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, настоящим федеральным законом или иными федеральными законами, а также указами Президента России; актами федеральных органов исполнительной власти, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, настоящим федеральным законом или иными федеральными законами, указами Президента России, а также актами Правительства РФ.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установление групп обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств, а именно:

требования к материально-техническому обеспечению (здания, помещения, оборудование);

требования к организации и осуществлению процессов разработки (разработка, исследования, испытания, производство, приемка, перевозка, реализация, хранение, отпуск, применение) и продукции;

требования к персоналу (наличие образования, повышения квалификации);

требования к наличию и оформлению документации.

gmpnews