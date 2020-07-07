Novartis строит новый завод в США для производства инновационного радиофармпрепарата

Компания Advanced Accelerator Applications S.A. (AAA), входящая в состав Novartis, объявила о заключении договора купли-продажи земли, на которой будет построен завод по производству радиолигандной терапии Lutathera® площадью 50 000 кв. футов (более 4 645 кв. метров). Новый объект будет расположен в исследовательском парке Purdue, в Индианаполисе. Завершение строительства и начало эксплуатации ожидается в 2023 году.

Данная площадка сможет значительно увеличить производственные мощности ААА в США и будет включать в себя самые современные, передовые технологии производства, отражающие последние инновации в производстве радиофармацевтических препаратов. Первоначально будет установлено несколько производственных линий с возможностью дальнейшего расширения производственных мощностей. Объект будет построен с соблюдением самых высоких стандартов качества безопасной и эффективной работы.

Руководство компании говорит, что неожиданно высокий спрос на первую целевую радиолигандную терапию LUTATHERA® (177Lu-DOTATATE), разработанную AAA, потребовал расширения производственных мощностей в США, дабы была возможность доставлять такие препараты пациентам в течение нескольких дней после их изготовления. В компании считают, что радиолигандная терапия может стать основной опорной терапией в лечении рака.

Lutathera® – инновационный радиофармацевтический препарат для системной радионуклидной терапии нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта или поджелудочной железы, имеющих функциональную экспрессию рецепторов соматостатина. Препарат обладает особо высокой аффинностью (связыванием) к рецепторам соматостатина 2 типа. Одобрен FDA в 2018 году.

Радиолигандная или пептид-рецепторная радионуклидая терапия является одним из вариантом таргетной лучевой терапии путем селективной доставки радиофармпрепарата в виде открытого источника излучения (бета, альфа-излучатель) к клеткам опухоли с целью цитотоксического радиационного противоопухолевого эффекта.

Novartis приобрел французскую компанию AAA в 2017 году за 3,9 млрд долларов. По сообщению аналитиков, продажи Lutathera® в 2019 году превысили 441 млн долларов, в четвертом квартале объем продаж препарата вырос на 31%.

gmpnews