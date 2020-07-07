Фавипиравир вошел в перечень лекарств для лечения COVID-19 у детей

Минздрав России утвердил вторую версию методических рекомендаций «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей». По информации ведомства, документ обновлен с учетом опыта ведения маленьких пациентов с коронавирусом в нашей стране и за рубежом, в новой версии появился раздел о патогенетической терапии.

В документе указано, что данные об эффективности и безопасности противовирусных средств у детей с инфекцией COVID-19 к настоящему времени очень ограничены и не позволяют сделать однозначный вывод о преимуществе, бесспорной эффективности и безопасности какой-либо из предлагаемых тактик. Минздрав также предупреждает – строго избегать применения аэрозолей!

Обращается внимание на то, что в последней (июньской) версии Клинических рекомендаций по ведению пациентов с COVID-19 NIH (США) и ВОЗ категорически не рекомендуются для лечения, тем более, для профилактики COVID-19 рекомбинантный интерферон-альфа.

В этот раз в список препаратов для лечения COVID-19 у детей вошел препарат с активным веществом фавипиравир, который не только зарегистрирован в России, но и выпускается двумя отечественными предприятиями.

Исключены для использования противовирусные препараты осельтамивир и рибавирин.

В новой версии рекомендаций появилось описание патогенетической терапии. Отмечается, что для лечения цитокинового шторма при COVID-19 применяются глюкокортикоиды (дексаметазон и метилпреднизолон) и блокаторы ИЛ-6 препараты тоцилизумаб и сарилумаб (моноклональные антитела к ИЛ-6 рецептору), возможно также применение ингибиторов ИЛ1β. Так же уточняется, что в настоящее время клинические исследования эффективности и безопасности таргетных препаратов и глюкокортикоидов при цитокиновом шторме/вторичном COVID-19-ассоциированном гемофагоцитарном синдроме, только проводятся.

gmpnews