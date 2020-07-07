Индия увеличила стоимость гепарина на 50% из-за роста цен на субстанции из Китая

Национальное управление Индии по ценообразованию на фармацевтические продукты (National Pharmaceutical Pricing Authority – NPPA) разрешило фармацевтическим компаниям единовременно повысить цену на инъекционный гепарин (препарат относится к антикоагулянтам прямого действия, т.е. препятствует свертыванию крови и тромбообразованию), который рекомендован Минздравом Индии для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Этот действие было предпринято после того, как компании пожаловались на рост цен на активный фармацевтический ингредиент (АФИ), необходимый для изготовления препарата, передает издание The Economic Times. NPPA позволило увеличить стоимость на 50% для гепарина до 1000 МЕ/мл и до 5000 МЕ/мл. Максимальная цена препарата теперь установлена ​​на уровне 24 рупий и 60 рупий ($0,32 и $0,80), соответственно.

Регулятор получил заявки от компаний, с обоснованием того, что стоимость АФИ, составляющая основную часть затрат в производстве гепарина, в значительной степени возросла, что приводит к неспособности компаний продолжать производство препарата. Отмечается, что Индия импортирует АФИ для изготовления гепарина в основном из Китая.

КОМПАНИИ УКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ РЕГУЛИРУЕМАЯ ЦЕНА СНИЗИЛАСЬ, В ТО ВРЕМЯ КАК ЦЕНЫ НА ИМПОРТИРУЕМЫЕ АФИ ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, ЧТО ДЕЛАЕТ КОММЕРЧЕСКИ НЕВЫГОДНЫМ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВ ИЗГОТОВЛЕНИЕ УКАЗАННОГО ПРОДУКТА», – СКАЗАЛ PRASANJIT DAS, ОДИН ИЗ ДИРЕКТОРОВ NPPA.

В России, согласно Государственному реестру лекарственных средств, зарегистрировано 48 наименований препарата гепарина, при этом только 13 имеют лекарственную форму «раствор для внутривенного и подкожного введения». Среди производителей данного препарата большинство российских компаний, однако практически все они используют фармсубстанцию китайского производства. При этом нужно отметить, что гепарин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а значит стоимость его контролируется государством.

gmpnews