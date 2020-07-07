B-PHARM Pharmaceutical откроет производство жидких лекарств в Калужской области

3 июля состоялось подписание соглашения между Правительством Калужской области и ООО «Б-Фарм Продакшн» о строительстве завода по изготовлению жидких лекарственных средств на территории индустриального парка «Ворсино». Подписи под соответствующим документом поставили: ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор компании Валерий Ивашиненко.

B-PHARM Pharmaceutical company – это инновационная активно развивающаяся фармацевтическая компания, основными направлениями работы которой являются разработка, регистрация, производство и продвижение собственных лекарственных средств, а также поставка современных и эффективных лекарственных препаратов в госпитальный сектор и аптечные сети РФ и других стран.

Своей основной задачей компания ставит вывод на российский рынок инновационных лекарственных средств и изделий медицинского назначения посредством взаимодействия с крупнейшими фармацевтическими компаниями, активной работы в патентной и сертификационной сферах, а также в области высококачественных аналитических исследований.

Фактический объем инвестиций в реализацию проекта составит более 400 млн рублей, количество новых рабочих мест – около 35. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Старт производству будет дан до конца 2021 года.

Владислав Шапша отметил, что фармацевтический кластер является одним из ведущих в области.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО НАШИ ПАРТНЕРЫ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

В свою очередь, генеральный директор компании Валерий Ивашиненко сообщил о планах по локализации производства на территории Калужской области.

B-PHARM Pharmaceutical company основана в июле 2015 года. Уже в 2016 году на предприятии были внедрены начальные научно-исследовательские разработки по собственным продуктам, результатом которых стала регистрация первого препарата Кордиамин в 2018 году и препарата Фамотидинин в 2019 году. На сегодняшний день компания имеет десять регистрационных удостоверений лекарственных препаратов. Еще 14 находятся на регистрации в Минздраве России, B—PHARM Pharmaceutical company также занимается регистрацией своих препаратов в 16 странах мира. В линейке продуктов предприятия: анестетики, хондропротекторы, препараты для лечения заболеваний нервной системы и желудочно-кишечного тракта, а также гепатопротекторы.

gmpnews