В Пробиотек провели доклиническое исследование препарата для диагностики рака простаты

Специалисты НПЦ Пробиотек провели доклиническое исследование хронической токсичности инновационного российского препарата для диагностики рака предстательной железы «ПСМА-Диаг».

Исследуемый препарат — это конъюгат из специфического субстрата для маркера ПСМА (простат-специфический мембранный антиген) и диагностического агента Су-7. Субстрат ПСМА позволяет прицельно доставлять маркер в клетки опухоли, а агент Су-7 их визуализирует.

В доклиническом исследовании участвовали аутбредные крысы и кролики породы «Советская шиншилла» мужского пола, которым внутривенно вводили препарат 1 раз в 3 недели (всего 4 введения). Лабораторные животные находились под наблюдением ветеринарных врачей-исследователей в виварии Пробиотек течение 85 дней.

Дозы препарата были подобраны на основании данных о предполагаемой эффективной дозе. Изучалось влияние на животных 3-х доз — предполагаемой эффективной дозы, а также увеличенных доз в 1,5 и 2 раза.

Специалисты ежедневно проводили клинический осмотр каждого животного (внешний вид, поведение, отклонения в дыхании и экскреции), еженедельно оценивали динамику роста животных и их пищевую активность. А также однократно в конце эксперимента оценивали показатели выделительной системы. Дополнительно проводился контроль двигательной активности у крыс в тесте «Открытое поле».

Результат исследования

В сравнении с эффектами плацебо и растворителя препарат «ПСМА-Диаг» в 3 разных дозах не оказал влияния на интегральные показатели здоровья животных, показатели крови, состояние выделительной системы и поведенческую активность. По результатам гистологического исследования и патоморфологического анализа признаков патологии органов и тканей также не выявлено.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ «ПСМА-ДИАГ». РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО НАМИ ДОКЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ НИЗКУЮ ТОКСИЧНОСТЬ ЭТОГО ПРЕПАРАТА», — РЕЗЮМИРУЕТ ВЛАДИМИР ПИСАРЕВ, ДИРЕКТОР ГК ПРОБИОТЕК.

gmpnews