Правительство США выделило Novavax 1,6 млрд долл. на разработку вакцины против COVID-19

Американская компания Novavax получила от правительства 1,6 млрд долл. на финансирование исследований, производство и коммерциализацию потенциальной вакцины против COVID-19. В свою очередь, она обязалась поставить на американский рынок 100 млн доз к январю 2021 года.

Правительство США выделило американский компании Novavax 1,6 млрд долл. для работы над вакциной от коронавируса. Предоставленная сумма является самой крупной в рамках президентской программы «Сверхзвуковая скорость» по ускорению разработки вакцины против SARS-CoV-2, сообщает Reuters.

В мае 2020 года Novavax («Новавакс») получила грант в размере 388 млн долл. от Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) на разработку вакцины, а в марте – 4 млн долл. Помимо этого, в июне текущего года Минобороны США подписало с компанией контракт на 60 млн долл. на производство 10 млн долл. вакцины в 2020 году.

В настоящее время Novavax находится в процессе передачи производственной технологии неназванному контрактному производителю, владеющему двумя крупными предприятиями. Кроме того, небольшие партии вакцины для I и II фазы клинических исследований производит американская компания Emergent Biosolutions («Эмерджент Байосолюшнз»).

Помимо этого, Novavax владеет производственным предприятием в Чешской Республике и планирует получить контроль еще над двумя заводами в Европе и одним – в Азиатском регионе. Она также сотрудничает с контрактным производителем из Индии. В планах Novavax – производить более 100 млн доз вакцины в месяц.

Ранее Правительство США выделило 456 млн долл. на разработку кандидатной вакцины компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), 486 млн долл. – компании Moderna («Модерна»), 1,2 млрд долл. – компании AstraZeneca («АстраЗенека»), 628 млн долл. – компании Emergent (Эмерджент).

Выделенная компании Novavax сумма в 1,6 млрд долл. – самая крупная инвестиция американских властей в разработку вакцины против коронавирусной инфекции. Эти средства будут направлены на клинические исследования, производство и коммерциализацию вакцины.

Илья Дугин

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