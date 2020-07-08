Аптеки обяжут вести журнал учета дистанционной продажи лекарственных средств

Информирование о рациональном применении лекарственных препаратов в целях ответственного самолечения перестанет быть основной функцией аптечного работника, а ряд журналов аптекам разрешат вести в электронном виде. Соответствующие поправки вносятся в Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения.

Аптекам придется вести журнал регистрации осуществленных заказов и доставок лекарственных препаратов, причем делать это можно будет в электронном виде. Вместе с тем упраздняется журнал учета дефектуры. Соответствующие изменения в Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения опубликованы 6 июля на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

Минздрав вносит изменения сразу в два своих документа: в Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения и Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденные приказами от 31 августа 2016 года № 646н и № 647н соответственно.

Правилами надлежащей практики хранения закреплено: «Площадь помещений, используемых производителями лекарственных препаратов и организациями оптовой торговли лекарственными препаратами, должна быть разделена на зоны, предназначенные для выполнения следующих функций: хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарственных препаратов». Минздрав дополняет этот список медикаментами с истекшим сроком годности.

Подвергся изменениям пункт о том, что лекарственные препараты размещают в помещениях и (или) зонах для хранения в соответствии с требованиями нормативной документации и (или) требованиями, указанными на упаковке. В нем появилось уточнение: «с учетом одного из следующих параметров: а) физико-химических свойств лекарственных препаратов; б) фармакологических групп; в) способа введения лекарственных препаратов».

Что касается Правил надлежащей аптечной практики, то в них появилось разрешение вести розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Аптеки обязали вести журнал регистрации осуществленных заказов и доставок лекарственных препаратов, с указанием даты, времени, номера заказа, наименований лекарственных препаратов и их производителей, лекарственных форм, форм выпуска, информации о времени, дате и адресе доставки заказа покупателю. Причем его, как и несколько других журналов, разрешено заполнять в электронном виде. Вовсе ушли в прошлое журналы учета дефектуры и регистрации результатов приемочного контроля.

В прежней редакции Правил (подпункт в) пункта 15) к основным функциям фармацевтических работников относилось «информирование о рациональном применении лекарственных препаратов в целях ответственного самолечения». Теперь этот абзац звучит совершенно иначе: «фармацевтическое консультирование о рациональном применении лекарственных препаратов, включая консультации о правилах приема и режиме дозирования лекарственных препаратов, взаимодействии с другими лекарственными препаратами и (или) пищевыми продуктами, хранении лекарственных препаратов в домашних условиях, правилах эксплуатации медицинских изделий в домашних условиях, содействие при выборе лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, ‎и других товаров аптечного ассортимента, выявление жалоб, требующих консультации врача, а также о возможности реализации лекарственных препаратов дистанционным способом». Понятие «ответственное самолечение» из документа убрали.

Наконец, пункт 54: «при реализации лекарственных препаратов фармацевтический работник должен информировать покупателя о диапазоне стоимости имеющихся в наличии в аптечной организации взаимозаменяемых лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования относительно запрошенного лекарственного препарата». Схожее требование касается отпуска медицинских изделий.

Публичное обсуждение документа продлится до 15 июля.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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