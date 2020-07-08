Эксперт объяснил возникновение несанкционированных свалок просроченных препаратов

В России не существует механизма, который бы позволил в режиме реального времени отслеживать остатки препаратов на складах медучреждений и оперативно их перераспределять, считает эксперт. В результате на складах могут пропадать крупные партии лекарств, которые больницы опасаются утилизировать законным способом.

В разных областях России периодически обнаруживают несанкционированные свалки просроченных лекарственных препаратов. Так, в конце мая в лесу на территории подмосковного Сергиева Посада нашли выброшенные препараты, в том числе применяемые в терапии ВИЧ, а также противотуберкулезные и противоопухолевые лекарства.

По мнению независимого консультанта по правовой безопасности Владимира Аникеева, подобные случаи свидетельствуют о глобальной проблеме контроля за оборотом лекарств в стране. В России не хватает механизма, который бы позволил отслеживать наличие лекарств на складах медицинских учреждений в режиме реального времени, а также оперативно перемещать запасы препаратов между регионами и отдельными больницами. В результате, объясняет эксперт, на складах может пропадать огромное количество препаратов, которые больницы опасаются утилизировать законным способом, чтобы избежать разбирательств.

Однако в стране уже существует система, которая в дальнейшем сможет помочь пресечь незаконные действия, связанные с уничтожением просроченных препаратов. Что это за система? Читайте в свежем номере «ФВ».

Маргарита Грошева

pharmvestnik