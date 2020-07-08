Федеральные сети потеряли интерес к покупке аптек

В 2020 году крупные аптечные сети перестали закладывать покупку аптек в свои стратегии развития. Если раньше сети предпочитали приобрести множество точек за одну сделку, то сейчас рынок перенасыщен предложениями о продаже одиночных аптек.

Федеральные аптечные сети теряют интерес к покупке аптек. Теперь рынком сделок заинтересовались регионалы – они уверены, что покупка одиночных аптек может стать их преимуществом перед федеральными сетями.

Аптечные сделки потеряли стратегическое значение, уверен директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Готовые аптеки приобретаются либо спонтанно (когда более-менее интересные активы продаются очень дешево), либо когда бизнес хочет точечно повысить присутствие в тех или иных регионах, пояснил «ФВ» аналитик.

Однако, как выяснил «ФВ», не все аптеки отказались от планов по развитию через покупку аптек.

Почему регионалы заинтересованы в аптечных сделках? Сколько сейчас стоит готовая аптека? Ответы на эти вопросы читайте в материале «Не время для сделок».

Руслан Мавлиханов

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