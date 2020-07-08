Конгрессмены США решили финансировать ВОЗ вопреки мнению Дональда Трампа

Представители Демократической партии в Палате представителей США включили средства на финансирование Всемирной организации здравоохранения в законопроект по бюджетным ассигнованиям. Предусмотренная в документе сумма составляет более 65 млрд долл.

В середине апреля 2020 года Президент США обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в недостаточных мерах по сдерживанию пандемии COVID-19. Трамп также обвинил ВОЗ в том, что организация якобы помогала Китаю в сокрытии заболевания, и пригрозил лишить ее финансирования, сообщает The Hill.

Демократы из Палаты представителей США разработали законопроект, предусматривающий финансирование Всемирной организации здравоохранения вопреки намерению Трампа сократить поддержку ВОЗ и ряда других международных организаций и программ. В частности, Президент США требовал сокращения финансирования Госдепартамента и Агентства по международному развитию на 20%.

Однако финансирование, предусмотренное в законопроекте, составляет 65,87 млрд долл., что на 50% превышает обозначенную главой государства сумму. Около 21,2 млрд долл. будет направлено на борьбу с COVID-19 и гуманитарную помощь в разных странах мира.

Палата представителей и Сенат должны согласовать и провести через Конгресс 12 законопроектов по бюджетным расходам до начала нового финансового года, который наступает 1 октября. Кроме того, они могут прийти к согласию по существующей сумме и отложить принятие некоторых решений о расходах на период после президентских выборов в ноябре 2020 года.

Илья Дугин

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