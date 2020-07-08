Производителям разрешили поднять цены на парацетамол

На повышение цен на лекарства, применяемые во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, подали заявки 13 производителей. Восемь фармкомпаний смогли обосновать рост стоимости их лекарств, в результате чего цены выросли на 30–200%. В частности, подорожали парацетамол, амброксол и гепарин натрия.
Заявление о пересмотре цены фармкомпании могут подать в рамках Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Документ позволяет производителям повысить стоимость лекарства из Перечня ЖНВЛП, используемого во время эпидемий, в случае возникновения его дефектуры.
Кто претендовал на повышение цен
Согласно постановлению № 441 об особенностях обращения лекарств во время чрезвычайных ситуаций, Росздравнадзор и Минпромторг проводят мониторинг лекарств из Перечня ЖНВЛП, используемых во время эпидемии. В случае выявления дефектуры или отсутствия в обороте лекарства ведомства сообщают об этом в Минздрав, который, в свою очередь, предлагает производителю пересмотреть цену для ликвидации дефицита. Далее ФАС должна согласовать эту цену.
Заявления на пересмотр цен стали поступать в мае, следует из базы решений ФАС. По состоянию на 2 июля 2020 года 13 производителей попросили повысить цены на 11 МНН. ФАС согласовала повышение цен на две дозировки четырех производителей парацетамола, одну дозировку одного производителя амброксола и одну дозировку четырех производителей гепарина натрия. Повышенные цены будут действовать до 31 декабря 2020 года.
|Препараты, цены на которые увеличены в рамках постановления правительства № 441
|МНН, дозировка
|Заявитель
|Количество/ объем в упаковке
|Обычная цена, руб.
|Цена во время эпидемии, руб.
|Изменение цены эпидемии к обычной цене, %
|Парацетамол, таблетки 200 мг
|Ирбитский химфармзавод
|10 шт
|3,35
|10,66
|218
|Татхимфармпрепараты
|10 шт
|2,37
|4,44
|87
|Парацетамол, таблетки 500 мг
|Дальхимфарм
|10 шт
|4,33
|6,71
|55
|Дальхимфарм
|20 шт
|9,71
|16,63
|71
|Татхимфармпрепараты
|10 шт
|2,9
|7,26
|150
|Фармстандарт-Лексредства
|10 шт
|4,23
|7,79
|84
|Фармстандарт-Лексредства
|20 шт
|12,13
|18,59
|53
|Амброксол, сироп 15 мг/5 мл
|Озон
|100 мл
|38,2
|51,1
|34
|Белмедпрепараты
|5 ампул
|502,4
|1400
|179
|Гепарин натрия, раствор 5 тыс. МЕ/мл
|Велфарм
|5 ампул
|542,59
|1300
|140
|Московский эндокринный завод
|5 ампул
|542,59
|1401,8
|158
|Озон
|5 ампул
|459,44
|1400
|205
Источник: ФАС
Меньше всего вырос в цене амброксол производства «Озон» – на 34%, больше всего – парацетамол в дозировке 200 мг производства Ирбитского химзавода, на 218%.
Интересно, что на парацетамол позволили повысить цены не всем производителям. Так, «Биосинтез» подавал заявку на повышение стоимости препарата в дозировке 500 мг. Заявление компании рассматривали совместно с заявкой «Дальхимфарма». В решении от 21 мая 2020 года ФАС заявила, что, по данным Минздрава и Росздравнадзора, в 2020 году на рынок поступил объем препарата в такой дозировке, сопоставимый с объемами 2018 и 2019 годов. Кроме того, Минздрав не предоставил информацию о потребности лекарства, поэтому ФАС не смогла сделать вывод о наличии дефектуры.
Также антимонопольный орган в решении отметил, что «Биосинтез» и «Дальхимфарм» заявили о планах произвести в 2020 году 72,8 млн таблеток, т.е. не более 5% от фактического объема 2019 года.
Позже была подана заявка от ОАО «Фармстандарт-Лексредства». В решении от 29 мая ФАС сообщает, этот производитель в 2019 году занимал долю в 25% на рынке препарата парацетамол, а в 2020 году – 44%. При этом «Фармстандарт-Лексредства» планирует снизить объемы производства при текущих зарегистрированных ценах в упаковке 10 таблеток – в 10 раз, в упаковке 20 таблеток – в 4 раза. Причины сокращения объемов производитель не указал.
Антимонопольный орган обратил внимание на то, что с конца марта 2020 года в ведомство регулярно поступают обращения по поводу отсутствия в аптеках лекарств, в том числе парацетамола в дозировке 500 мг. Таким образом, решение ОАО «Фармстандарт-Лексредства» снизить объемы производства усугубит дефектуру препарата на рынке.
Далее ФАС сравнила цены препарата «Фармстандарт-Лексредства» со стоимостью референтного «Панадола». Выяснилось, что дженерик в три раза дешевле.
В результате ФАС согласовала повышение цены «Фармстандарт-Лексредства». В решении также говорится, что согласован рост цены и препарата производства «Дальхимфарма».
Рост цен без проблем
Как следует из базы решений ФАС, с первого раза были удовлетворены заявки на повышение цен на гепарин натрия. В решении ведомства от 21 мая говорится, что количество упаковок препарата, введенных в оборот, снизилось. Если сравнивать свежие данные с 2018 и 2019 годами, то в январе–мае 2020 года должно было поступить около миллиона упаковок гепарина натрия, а введено в оборот лишь чуть больше трехсот тысяч. Также медорганизации сообщили в Минздрав о нехватке препарата, в частности такая информация поступила от НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
Наконец, риск дефектуры связан с кратным ростом стоимости свиной интенстинальной мукозы – сырья, необходимого для производства гепарина натрия. Цена на сырье выросла из-за вспышки африканской чумы свиней в Китае. Согласно данным Московского эндокринного завода, расходы на активную фармацевтическую субстанцию для производства одной потребительской упаковки составляют 861,11 руб.
Почему не снизили цены на другие препараты
Основная причина для отказа в повышении цены – отсутствие фактов, которые бы указывали на риск возникновения дефектуры. Например, если количество выпущенных в оборот препаратов в 2020 году сопоставимо с объемами 2018 и 2019 годов. Также повышение цены не будет согласовано, если заявки подают один-два производителя из нескольких присутствующих на рынке, а объемы заявителей достаточно малы. В этом случае, по мнению ФАС, если производители перестанут выпускать на рынок свои лекарства, найдутся те, кто их заменит.
|Препараты, по которым отказано в росте цены в рамках постановления правительства № 441
|МНН, дозировка
|Заявитель
|Количество / объем в упаковке
|Обычная цена, руб.
|Цена во время эпидемии, руб.
|Изменение цены эпидемии к обычной цене
|Парацетамол, таблетки 500 мг
|Биосинтез
|10 шт
|10,1
|22,53
|123
|Парацетамол, суспензия 120 мг/5 мл
|Озон
|100 мл
|52,28
|71
|36
|Амброксол, сироп 30 мг/5 мл
|Озон
|100 мл
|46,42
|58,98
|27
|Фуросемид, раствор 10 мг/мл
|Биосинтез
|10 ампул
|15,85
|34,46
|117
|Дальхимфарм
|10 ампул
|14,11
|22,76
|61
|Натрия хлорид, раствор 0,8%, 5 мл
|Биосинтез
|10 ампул
|23,77
|42,33
|78
|Дальхимфарм
|10 ампул
|26,81
|36,32
|35
|Натрия хлорид, раствор 0,8%, 10 мл
|Биосинтез
|10 ампул
|33,25
|63,03
|90
|Натрия хлорид, раствор 0,8%, 200 мл
|Биосинтез
|1 флакон
|18,45
|32,86
|78
|Биосинтез
|24 флакона
|517,68
|788,64
|52
|Дальхимфарм
|1 флакон
|22,54
|32,4
|44
|Дальхимфарм
|28 флаконов
|692,55
|907,2
|31
|Натрия хлорид, раствор 0,8%, 400 мл
|Биосинтез
|1 флакон
|22,65
|37,14
|64
|Биосинтез
|12 флаконов
|307,92
|445,68
|45
|Дальхимфарм
|1 флакон
|27,1
|42,2
|56
|Дальхимфарм
|15 флаконов
|422,76
|633
|50
|Цефотаксим, порошок для приготовления раствора 1 г
|Промомед-Рус
|50 флаконов
|889,75
|1000
|12
|Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора 1 г
|Промомед-Рус
|50 флаконов
|989,41
|1020
|3
|Амоксициллин + [Клавулановая кислота], порошок для приготовления раствора 500 мг+100 мг
|Промомед-Рус
|5 флаконов
|132,25
|165
|25
|Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 1 мл
|Гротекс
|10 шприцев
|3009,47
|3850
|28
|Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,8 мл
|Гротекс
|10 шприцев
|2407,58
|3055
|27
|Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,7 мл
|Гротекс
|10 шприцев
|2355,98
|2795
|19
|Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,6 мл
|Гротекс
|10 шприцев
|1946,73
|2415
|24
|Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,5 мл
|Гротекс
|10 шприцев
|1752,33
|2110
|20
|Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,3 мл
|Гротекс
|10 шприцев
|1370,57
|1760
|28
|Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,4 мл
|Гротекс
|10 шприцев
|1108,39
|1410
|27
|Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,2 мл
|Гротекс
|10 шприцев
|765,74
|1050
|37
|Гидроксихлорохин, таблетки 200 мг
|Ipca Laboratories
|10 шт
|296,74
|750,17
|153
|Мефлохин, таблетки 250 мг
|Фармзащита
|10 шт
|616,66
|1097,8
|78
Источник: ФАС
Елена Калиновская
pharmvestnik