Производителям разрешили поднять цены на парацетамол

На повышение цен на лекарства, применяемые во время эпидемии новой коронавирусной инфекции, подали заявки 13 производителей. Восемь фармкомпаний смогли обосновать рост стоимости их лекарств, в результате чего цены выросли на 30–200%. В частности, подорожали парацетамол, амброксол и гепарин натрия.

Заявление о пересмотре цены фармкомпании могут подать в рамках Постановления Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Документ позволяет производителям повысить стоимость лекарства из Перечня ЖНВЛП, используемого во время эпидемий, в случае возникновения его дефектуры.

Кто претендовал на повышение цен

Согласно постановлению № 441 об особенностях обращения лекарств во время чрезвычайных ситуаций, Росздравнадзор и Минпромторг проводят мониторинг лекарств из Перечня ЖНВЛП, используемых во время эпидемии. В случае выявления дефектуры или отсутствия в обороте лекарства ведомства сообщают об этом в Минздрав, который, в свою очередь, предлагает производителю пересмотреть цену для ликвидации дефицита. Далее ФАС должна согласовать эту цену.

Заявления на пересмотр цен стали поступать в мае, следует из базы решений ФАС. По состоянию на 2 июля 2020 года 13 производителей попросили повысить цены на 11 МНН. ФАС согласовала повышение цен на две дозировки четырех производителей парацетамола, одну дозировку одного производителя амброксола и одну дозировку четырех производителей гепарина натрия. Повышенные цены будут действовать до 31 декабря 2020 года.

Препараты, цены на которые увеличены в рамках постановления правительства № 441 МНН, дозировка Заявитель Количество/ объем в упаковке Обычная цена, руб. Цена во время эпидемии, руб. Изменение цены эпидемии к обычной цене, % Парацетамол, таблетки 200 мг Ирбитский химфармзавод 10 шт 3,35 10,66 218 Татхимфармпрепараты 10 шт 2,37 4,44 87 Парацетамол, таблетки 500 мг Дальхимфарм 10 шт 4,33 6,71 55 Дальхимфарм 20 шт 9,71 16,63 71 Татхимфармпрепараты 10 шт 2,9 7,26 150 Фармстандарт-Лексредства 10 шт 4,23 7,79 84 Фармстандарт-Лексредства 20 шт 12,13 18,59 53 Амброксол, сироп 15 мг/5 мл Озон 100 мл 38,2 51,1 34 Белмедпрепараты 5 ампул 502,4 1400 179 Гепарин натрия, раствор 5 тыс. МЕ/мл Велфарм 5 ампул 542,59 1300 140 Московский эндокринный завод 5 ампул 542,59 1401,8 158 Озон 5 ампул 459,44 1400 205

Источник: ФАС

Меньше всего вырос в цене амброксол производства «Озон» – на 34%, больше всего – парацетамол в дозировке 200 мг производства Ирбитского химзавода, на 218%.

Интересно, что на парацетамол позволили повысить цены не всем производителям. Так, «Биосинтез» подавал заявку на повышение стоимости препарата в дозировке 500 мг. Заявление компании рассматривали совместно с заявкой «Дальхимфарма». В решении от 21 мая 2020 года ФАС заявила, что, по данным Минздрава и Росздравнадзора, в 2020 году на рынок поступил объем препарата в такой дозировке, сопоставимый с объемами 2018 и 2019 годов. Кроме того, Минздрав не предоставил информацию о потребности лекарства, поэтому ФАС не смогла сделать вывод о наличии дефектуры.

Также антимонопольный орган в решении отметил, что «Биосинтез» и «Дальхимфарм» заявили о планах произвести в 2020 году 72,8 млн таблеток, т.е. не более 5% от фактического объема 2019 года.

Позже была подана заявка от ОАО «Фармстандарт-Лексредства». В решении от 29 мая ФАС сообщает, этот производитель в 2019 году занимал долю в 25% на рынке препарата парацетамол, а в 2020 году – 44%. При этом «Фармстандарт-Лексредства» планирует снизить объемы производства при текущих зарегистрированных ценах в упаковке 10 таблеток ­– в 10 раз, в упаковке 20 таблеток – в 4 раза. Причины сокращения объемов производитель не указал.

Антимонопольный орган обратил внимание на то, что с конца марта 2020 года в ведомство регулярно поступают обращения по поводу отсутствия в аптеках лекарств, в том числе парацетамола в дозировке 500 мг. Таким образом, решение ОАО «Фармстандарт-Лексредства» снизить объемы производства усугубит дефектуру препарата на рынке.

Далее ФАС сравнила цены препарата «Фармстандарт-Лексредства» со стоимостью референтного «Панадола». Выяснилось, что дженерик в три раза дешевле.

В результате ФАС согласовала повышение цены «Фармстандарт-Лексредства». В решении также говорится, что согласован рост цены и препарата производства «Дальхимфарма».

Рост цен без проблем

Как следует из базы решений ФАС, с первого раза были удовлетворены заявки на повышение цен на гепарин натрия. В решении ведомства от 21 мая говорится, что количество упаковок препарата, введенных в оборот, снизилось. Если сравнивать свежие данные с 2018 и 2019 годами, то в январе–мае 2020 года должно было поступить около миллиона упаковок гепарина натрия, а введено в оборот лишь чуть больше трехсот тысяч. Также медорганизации сообщили в Минздрав о нехватке препарата, в частности такая информация поступила от НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Наконец, риск дефектуры связан с кратным ростом стоимости свиной интенстинальной мукозы – сырья, необходимого для производства гепарина натрия. Цена на сырье выросла из-за вспышки африканской чумы свиней в Китае. Согласно данным Московского эндокринного завода, расходы на активную фармацевтическую субстанцию для производства одной потребительской упаковки составляют 861,11 руб.

Почему не снизили цены на другие препараты

Основная причина для отказа в повышении цены – отсутствие фактов, которые бы указывали на риск возникновения дефектуры. Например, если количество выпущенных в оборот препаратов в 2020 году сопоставимо с объемами 2018 и 2019 годов. Также повышение цены не будет согласовано, если заявки подают один-два производителя из нескольких присутствующих на рынке, а объемы заявителей достаточно малы. В этом случае, по мнению ФАС, если производители перестанут выпускать на рынок свои лекарства, найдутся те, кто их заменит.

Препараты, по которым отказано в росте цены в рамках постановления правительства № 441 МНН, дозировка Заявитель Количество / объем в упаковке Обычная цена, руб. Цена во время эпидемии, руб. Изменение цены эпидемии к обычной цене Парацетамол, таблетки 500 мг Биосинтез 10 шт 10,1 22,53 123 Парацетамол, суспензия 120 мг/5 мл Озон 100 мл 52,28 71 36 Амброксол, сироп 30 мг/5 мл Озон 100 мл 46,42 58,98 27 Фуросемид, раствор 10 мг/мл Биосинтез 10 ампул 15,85 34,46 117 Дальхимфарм 10 ампул 14,11 22,76 61 Натрия хлорид, раствор 0,8%, 5 мл Биосинтез 10 ампул 23,77 42,33 78 Дальхимфарм 10 ампул 26,81 36,32 35 Натрия хлорид, раствор 0,8%, 10 мл Биосинтез 10 ампул 33,25 63,03 90 Натрия хлорид, раствор 0,8%, 200 мл Биосинтез 1 флакон 18,45 32,86 78 Биосинтез 24 флакона 517,68 788,64 52 Дальхимфарм 1 флакон 22,54 32,4 44 Дальхимфарм 28 флаконов 692,55 907,2 31 Натрия хлорид, раствор 0,8%, 400 мл Биосинтез 1 флакон 22,65 37,14 64 Биосинтез 12 флаконов 307,92 445,68 45 Дальхимфарм 1 флакон 27,1 42,2 56 Дальхимфарм 15 флаконов 422,76 633 50 Цефотаксим, порошок для приготовления раствора 1 г Промомед-Рус 50 флаконов 889,75 1000 12 Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора 1 г Промомед-Рус 50 флаконов 989,41 1020 3 Амоксициллин + [Клавулановая кислота], порошок для приготовления раствора 500 мг+100 мг Промомед-Рус 5 флаконов 132,25 165 25 Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 1 мл Гротекс 10 шприцев 3009,47 3850 28 Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,8 мл Гротекс 10 шприцев 2407,58 3055 27 Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,7 мл Гротекс 10 шприцев 2355,98 2795 19 Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,6 мл Гротекс 10 шприцев 1946,73 2415 24 Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,5 мл Гротекс 10 шприцев 1752,33 2110 20 Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,3 мл Гротекс 10 шприцев 1370,57 1760 28 Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,4 мл Гротекс 10 шприцев 1108,39 1410 27 Эноксапарин натрия, раствор 10000 анти-Ха МЕ/мл, 0,2 мл Гротекс 10 шприцев 765,74 1050 37 Гидроксихлорохин, таблетки 200 мг Ipca Laboratories 10 шт 296,74 750,17 153 Мефлохин, таблетки 250 мг Фармзащита 10 шт 616,66 1097,8 78

Источник: ФАС

Елена Калиновская

pharmvestnik