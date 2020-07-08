Евросоюз ведет переговоры с компанией Gilead об обеспечении своих граждан ремдесивиром

ЕС выразил обеспокоенность нехваткой ремдесивира в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Союз начал переговоры с производителем – компанией Gilead – о налаживании выпуска препарата на территории блока.

Проблема доступности ремдесивира для европейских пациентов возникла после того, как на прошедшей неделе США закупили глобальный трехмесячный запас препарата, сообщает Reuters. В Германии, в частности, осталось всего несколько сотен доз ремдесивира, о чем объявил министр здравоохранения Йенс Шпан в ходе видеоконференции, организованной Европарламентом.

Днем ранее Евросоюз заявил о том, что ведутся переговоры с американской компанией Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») о закупках препарата и организации его производства на территории ЕС для нужд всех стран блока. Ремдесивир – единственный препарат, одобренный в Евросоюзе для лечения COVID-19. В настоящий момент Gilead не имеет производственных мощностей в странах Евросоюза.

Кроме Германии переговоры с Gilead ведут Франция и Нидерланды. Хотя, по словам министра здравоохранения Нидерландов, в стране пока достаточный запас ремдесивира, Gilead в ближайшее увеличит объем поставок препарата.

Французский регулятор тоже принял меры по обеспечению достаточного запаса препарата.

pharmvestnik