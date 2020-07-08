Врачи рассказали о состоянии участников испытания российской вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса в Сеченовском университете проходят без осложнений. По словам врачей, реакция добровольцев на препарат ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.

Добровольцы, проходящие испытания вакцины от COVID-19, чувствуют себя хорошо. Незначительная реакция после введения вакцины от коронавируса длится не более суток и не отличается от реакции на другие вакцины, рассказала РИА «Новости» руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

По ее словам, лабораторные показатели добровольцев не вызывают опасений. Что касается поствакциональной реакции, то степень ее выраженности была минимальной и не требовала врачебного вмешательства. У испытуемых наблюдалось покраснение кожи в месте инъекции, головная боль, повышенная температура, боли в суставах и першение в горле, рассказала Смолярчук.

Испытания вакцины в Сеченовском университете начались 18 июня. Первой группе испытуемых препарат ввели более трех недель назад, второй – чуть более двух.

При отсутствии каких-либо осложнений уже 15 и 20 июля добровольцы будут выписаны. Как предполагает Смолярчук, потенциально вакцина может использоваться не только в России, но и за рубежом.

Руслан Мавлиханов

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