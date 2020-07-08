Евросоюз предложил Великобритании вместе закупать вакцину от коронавируса

Евросоюз намерен затратить 2,4 млрд евро (2,7 млрд долл.) из средств резервного фонда на финансирование предварительной оплаты поставок кандидатных вакцин. Брюссель предлагает лидерам стран объединиться для закупки препаратов и ведет соответствующие переговоры с Великобританией.
По мнению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, необходимо убедить как можно больше мировых лидеров объединить усилия по закупке вакцин для экономии средств. Несмотря на Brexit, Великобритания ведет переговоры о присоединении к инициативе Евросоюза по обеспечению запасов потенциальных вакцин против COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявления официальных представителей Брюсселя и Лондона.
Британское правительство подтвердило факт переговоров с Евросоюзом. При этом официальные лица отметили, что окончательное решение пока не принято. Лондону предстоит оценить, насколько преимущества присоединения к инициативе Евросоюза перевешивают политические амбиции, цель которых – полная независимость от Брюсселя.
Всего на закупку вакцин Евросоюз намерен затратить 2,4 млрд евро (2,7 млрд долл.) из средств резервного фонда.
Илья Дугин
pharmvestnik