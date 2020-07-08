Препараты «Эвалар» стали победителями в нескольких номинациях SmartPharma Awards

Препарат «Глицин Форте» от «Эвалар» занял первое место в номинации «БАД для умственной деятельности», а лекарственные средства «Мелатонин Эвалар» и «Релаксозан Ночь» заняли второе и третье места в номинации «Новинка года. Бренд № 1 в категории средств для улучшения качества сна».

SmartPharma Awards – премия, в которой победители определяются на основе мнения фармацевтов, провизоров и заведующих аптеками. Учредителем премии выступил проект Smartpharma.ru, на котором зарегистрированы более 28 тысяч работников аптек России.

Председатель совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева, получая награды, подчеркнула, что доверие профессионалов фармацевтического рынка – одно из наиболее ценных достижений для компании. «Нам доверяют потребители, и нам очень важно, что нам доверяют профессионалы рынка. Мы многое сделали, чтобы добиться признания – работаем около 30 лет на рынке, являемся лидерами в категории, при этом постоянно меняемся и обновляемся, оставаясь интересными для потребителей и профессионалов», – подчеркнула она.

«Глицин Форте» выпускается «Эвалар» в двух дозировках – 300 мг и 500 мг, при этом действие глицина усилено дозировкой витаминов B1, B6, B12. Препарат направлен на повышение умственной работоспособности и нормализации сна, противодействие стрессу.

«Мелатонин Эвалар» – доступное по цене снотворное средство (источник мелатонина) и новинка в линейке лекарственных средств компании.

«Релаксозан Ночь» – лекарственное средство растительного происхождения, которое обладает успокаивающим и спазмолитическим действием и имеет в качестве показаний для применения бессонницу (трудности при засыпании), связанную с повышенной нервной возбудимостью.

Источник: «Эвалар»

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