Предписания Росздравнадзора можно будет обжаловать в досудебной форме и дистанционно

Минэкономразвития РФ намерено провести эксперимент по внедрению практики досудебного обжалования решений, предписаний и бездействия ряда регуляторов в дистанционной форме – через портал госуслуг. Согласно проекту постановления Правительства РФ, в число органов, чьи решения можно будет обжаловать подобным способом, будет включен Росздравнадзор. Эксперимент в случае одобрения проекта Правительством РФ стартует с 10 июля 2020 года и продлится до 30 июня 2021 года. Минэкономразвития РФ намерено провести эксперимент по внедрению практики досудебного обжалования решений, предписаний и бездействия ряда регуляторов в дистанционной форме – через портал госуслуг. Согласно проекту постановления Правительства РФ, в число органов, чьи решения можно будет обжаловать подобным способом, будет включен Росздравнадзор. Эксперимент в случае одобрения проекта Правительством РФ стартует с 10 июля 2020 года и продлится до 30 июня 2021 года.

Предполагается, что обжаловать можно будет решения контрольного органа о назначении плановой или внеплановой проверки, предписаний об устранении выявленных нарушений, а также меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения. Обращение можно будет подать в специальном разделе на портале госулсуг, при этом его рассмотрение будет занимать два дня. В перечень видов деятельности Росздравназдора, решения в сфере которых можно будет оспорить, включен государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, надзор в сфере обращения лекарственный средств и медицинских изделий.

Внедрение электронной системы обжалования действий регуляторов проводится по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Проведение эксперимента позволит опробовать новую процедуру досудебного обжалования для максимального удобства всех участников контрольно-надзорной деятельности с учетом максимальной автоматизации данной процедуры. Кроме того, контрольные органы получат инструмент для анализа правоприменительной практики и ее унификации, а также снизят издержки на судебные разбирательства, что будет способствовать повышению эффективности государственного управления», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В мае 2020 года Росздравнадзор сообщил Vademeсum, что плановые контрольные мероприятия по соответствию качества, безопасности и техническим условиям производства обращающихся на рынке медизделий не проводятся, поскольку Правительство РФ приостановило проведение плановых проверок. Контроль возможен в случае поступления обращений о причинении угрозы жизни или здоровью граждан.

«По постановлению правительства №438 от 3 апреля 2020 года, все органы исполнительной власти могут выходить на контрольные мероприятия в случае причинения угрозы жизни и здоровью граждан. <…> Если действие ПП №438 не продлят, то в следующем году будем контролировать, выходить на контрольные мероприятия», – отмечала тогда начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медизделий Росздравнадзора Елена Астапенко.

В июне 2020 года Правительство РФ отложило плановые проверки меддеятельности до 2021 года.