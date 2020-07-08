В России создается более гибкая система распределения лекарственных препаратов

Государственная Дума приняла в третьем чтении социально значимый закон о создании федерального регистра льготников, имеющих право на бесплатные лекарства.

«С 1 сентября в нашей стране появится Федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов, — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Благодаря цифровизации это позволит автоматизировать анализ обеспеченности граждан медикаментами, повысить точность прогнозов изменения потребностей и оптимизировать поставки препаратов. Кроме того, устанавливается периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых лекарств – не реже одного раза в год».

По словам Председателя Государственной Думы, «законом создается более гибкая система распределения медикаментов, ориентированная в первую очередь на потребности пациентов».

ЭТА ИНИЦИАТИВА ДОЛЖНА МАКСИМАЛЬНО УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ЧТОБЫ ОНИ СВОЕВРЕМЕННО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОЛУЧАЛИ НУЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, — ПОДЧЕРКНУЛ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН. — ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ К МОМЕНТУ ВСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНА В СИЛУ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА) ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ.

gmpnews