Regeneron получила финансирование в размере $450 млн для коктейля из антител

Компания Regeneron Pharmaceuticals сообщает о подписании контракта на 450 млн долларов с Правительством США на изготовление и поставку экспериментального коктейля из двух антител для профилактики и лечения COVID-19.

В настоящее время REGN-COV2 проходит два клинических испытания фазы 2/3 для лечения пациентов с COVID-19 и испытание фазы 3 для профилактики коронавирусной инфекции.

Контракт подписан между Regeneron и Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок США (BARDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Министерством обороны США. Дозы препарата, произведенные в рамках проекта, будут принадлежать федеральному правительству.

Контракт заключен в рамках правительственной программы «Operation Warp Speed», направленной на ускорение доступа к вакцинам и методам лечения для борьбы с COVID-19.

Правительство поддержит производство REGN-COV2 для немедленного использования в стране, если клинические испытания пройдут успешно и FDA выдаст разрешение на экстренное использование (EUA) или одобрит продукт.

Соглашение охватывает фиксированное количество оптовых партий, которые планируется завершить осенью 2020 года, а также проведение розлива/наполнения и хранения. Текущая клиническая программа для REGN-COV2 оценивает множественные дозы и должна установить точное количество потенциальных доз для лечения (предполагаемый диапазон от 70 000 до 300 000) или профилактических доз (предполагаемый диапазон от 420 000 до 1 300 000), доступных в целом. Начальные дозы могут быть готовы уже в конце лета.

Кроме того, правительство США инвестировало 1,6 млрд долларов в компанию Novavax Inc, это самый большой платеж в рамках Operation Warp Speed, для покрытия расходов на исследование, производство и дистрибуцию потенциальной вакцины против коронавируса.

gmpnews