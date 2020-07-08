Медицинская компания «Юникс» не смогла добиться переоценки активов

17 арбитражный апелляционный суд Перми отказал в жалобе медицинской компании «Юникс», объявленной ранее банкротом. Учредитель «Юникса» требовал переоценить имущество, которое находится в залоге у Сбербанка России.

17 арбитражный апелляционный суд города Перми отказал компании «Юникс» в переоценке залогового имущества, которой ее учредитель Арам Бекчян добивался с ноября 2019 года. В августе 2019 года «Юникс» признали банкротом по заявлению Сбербанка России и открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Арам Бекчян пытался оспорить цену заложенного имущества – недвижимости, находящейся в Екатеринбурге. По его данным, это единый комплекс зданий и сооружений, каждый объект которого банк рассматривал по отдельности, из-за чего общая сумма получилась почти на 7 млн руб. меньше. Арам Бекчян настаивал на цифре 73,5 млн руб. (с учетом НДС).

Сбербанк исходил из оценки в 67,6 млн руб., подразумевающей продажу комплекса недвижимости целиком. Разбивка по объектам была необходима для учетных целей, пояснили в суде. Суд отметил, что при реализации недвижимости должника, признанного банкротом, налог на добавленную стоимость не применяется и не уплачивается. Поэтому претензии заявителя безосновательны.

МК «Юникс», созданная екатеринбургским предпринимателем Арамом Бекчяном в 1999 году, начинала с поставок оборудования на Урале. Позже «Юникс» расширил бизнес на восемь регионов, включая Москву, и позиционировал себя как федеральная компания. Каждое подразделение при этом работало автономно. С 2017 года «Юникс» занимался девелоперскими проектами в медицине (строительство и оснащение больниц и перинатальных центров). Тогда же, по данным СПАРК-Интерфакс, совладельцем компании с долей 50% стало ЗАО «Т-Медика».

По данным РБК, проблемы «Юникса» возникли из-за неплатежей госзаказчиков. Агентство подсчитало, что сумма, включенная в реестр требований кредиторов, превысила 1,06 млрд руб.

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