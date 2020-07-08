Вакцина против COVID-19 не сможет обеспечить длительную защиту

Вакцина против нового коронавируса с большой вероятностью будет защищать от инфекции ограниченное время, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIH) Энтони Фаучи. Об этом сообщает medvestnik.ru со ссылкой на Bloomberg.

Вакцина для профилактики COVID-19 не будет действовать в течение всей жизни, как вакцина против кори, уточнил Фаучи. «Возможно, потребуется дополнительно стимулировать защиту, но пока мы не знаем, как долго она продлится», – сказал он.

По ожиданиям эксперта, будет ли эффективным и безопасным тот или иной препарат из свыше 140 экспериментальных вакцин, станет известно к концу года или в начале 2021-го. Пока при снятии ограничений из-за COVID-19 Фаучи советует ориентироваться на профилактические меры – ношение защитных масок, соблюдение дистанции и частое мытье рук.

Регулятор США представил требования к вакцине против COVID-19, согласно которым препарат должен предотвратить заболевание или уменьшить тяжесть как минимум у 50% участников клинических исследований. Такой порог установлен для разработчиков, которые претендуют на одобрение и широкое распространение вакцины.

Анастасия Теслина

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