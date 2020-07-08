Индийская Zydus Cadila приступает к испытаниям десидустата для лечения COVID-19 в Мексике

Индийская фармкомпания Zydus Cadila сообщила о получении разрешения от регулирующего органа Мексики Cofepris на проведение испытаний одного из своих ведущих кандидатов Desidustat (ингибитор HIF-PH) для борьбы с COVID-19. Компания инициировала фазу 2b многоцентрового открытого рандомизированного контролируемого исследования.

КЛИНИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА DESIDUSTAT В ОТНОШЕНИИ COVID-19 ВЫПОЛНЯЕТСЯ В МЕКСИКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ AVANT SANTE S.A. DE C.V., ВЕДУЩЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ГОЛОВНОЙ ОФИС КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ В МОНТЕРРЕЕ», — ГОВОРИТСЯ В ЗАЯВЛЕНИИ CADILA HEALTHCARE.

Компания заявила, что проведет исследование нового орального ингибитора HIF-PH для лечения анемии – Desidustat, дабы определить уровень его эффективности и безопасности.

В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ DESIDUSTAT 100 МГ БУДЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ НАРЯДУ С РЕКОМЕНДУЕМЫМ СТАНДАРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ», — ДОБАВИЛИ В КОМПАНИИ.

Pankaj R Patel, председатель Zydus Cadila, сказал: «В Zydus мы активизировали усилия по борьбе с пандемией COVID-19 с помощью терапевтических препаратов, средств диагностики и вакцин. С Desidustat мы изучим новый подход для умения справляться с COVID-19».

Desidustat (ингибитор пролилгидроксилазы, в настоящее время проходит испытания 3 фазы) имитирует физиологическое влияние высоты на доступность кислорода.

Напомним, что буквально на днях Zydus получила одобрение от индийского регулятора на проведение испытаний на людях для экспериментальной вакцины против коронавируса, тем самым став второй индийской компанией, получившей одобрение на проведение клинических испытаний в Индии.

gmpnews