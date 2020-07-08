Johnson & Johnson снижает цену на бедаквилин для стран с низким и средним уровнем дохода

Компания Johnson & Johnson объявила о снижении цены на противотуберкулезный препарат SIRTURO® (bedaquiline, 100mg – бедаквилин) в таблетках до $340 с $400 за 6-месячный курс лечения в странах с низким и средним уровнем дохода, дабы расширить его использование во время пандемии COVID-19.

Бедаквилин от J & J будет доступен по сниженной цене для более чем 135 стран, имеющих право на льготы через Глобальный фонд по лекарственным препаратам Партнерства «Остановить туберкулез» (Stop TB), созданный в 2001 году в плане ведения переговоров о снижении цен на лекарственную терапию.

Еще в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что в период с 2020 по 2025 годы может быть зарегистрировано еще 1,4 миллиона случаев смерти от туберкулеза как прямое следствие пандемии, при этом новых случаев постановки диагноза туберкулеза может быть зарегистрировано 6,3 млн.

В первый год инициатива J & J может привести к предполагаемой экономии до 16 млн долларов для национальных программ борьбы с туберкулезом, заявили представители фармацевтической компании и партнерства «Остановить туберкулез». Эта сумма эквивалента лечению 30 тыс. человек с коротким курсом лечения лекарственно устойчивого туберкулеза.

Однако не все согласны с таким понижением цены на препарат, так Международная группа помощи Médecins Sans Frontières потребовала от J & J понизить цену на бедаквилин до уровня не более 1 доллара в день, заявив, что новая цена в размере около 1,50 долларов должна быть снижена и распространена на большее число стран.

gmpnews