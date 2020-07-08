«Эйлитон» запустил новую производственную линию, инвестиции составили 70 млн рублей

Компания «Эйлитон» запустила в эксплуатацию высокотехнологичную автоматизированную линию по выпуску вакуумных пробирок для взятия крови. Это уже третья производственная линия резидента ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в проект составили 70 млн рублей.

Производительность установленного оборудования составит 4 млн единиц продукции в месяц, а суммарная мощность завода может достигнуть 170 млн вакуумных пробирок в год.

Новая линия оснащена автоматическими отбраковщиками, что позволяет в значительной степени снизить влияние на качество продукции «человеческого фактора». Кроме того, за счет более высокого уровня автоматизации снижена себестоимость производства.

ДАННАЯ ЛИНИЯ ПОЗВОЛИЛА НАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, — ПОДЧЕРКНУЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЭЙЛИТОН» АЛЕКСАНДР ШИБАНОВ. — ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВАКУУМНЫХ ПРОБИРОК, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ.

— Сниженные налоговые ставки, таможенные льготы, а также другие привлекательные инвестиционные условия позволяют предприятиям успешно строится и развиваться на территории особых экономических зон Подмосковья, — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. — В регионе создано 4 ОЭЗ, где инвесторы могут реализовывать свои проекты с максимальной эффективностью.

gmpnews