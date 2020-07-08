Разработаны правила вывоза, хранения и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров

Минпромторг России разработал правила вывоза, хранения вне места изъятия и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также производственного оборудования, использовавшегося для изготовления таких товаров. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 31 июля 2020 г.

В документе сказано, что вывоз и хранение немаркированных товаров и (или) оборудования (включая демонтаж оборудования) осуществляются организацией, привлекаемой органом, осуществляющим федеральный государственный надзор в области оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ‎и муниципальных нужд, и имеющей лицензию на хранение таких товаров, если такая лицензия необходима.

Организация в целях исполнения заявки осуществляет прием от уполномоченного органа немаркированных товаров по акту приема-передачи для вывоза ‎и хранения в течение 10 календарных дней со дня получения заявки ‎и (или) оборудования в течение 60 календарных дней со дня получения заявки.

Организация несет ответственность за утрату немаркированных товаров и (или) оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (его территориальные органы) в целях организации транспортировки, хранения и уничтожения немаркированных товаров ‎и (или) оборудования вправе привлекать юридические и физические лица ‎в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации ‎о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг ‎для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

gmpnews