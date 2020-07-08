Испытания в Бразилии китайской вакцины против коронавируса на людях начнутся 20 июля

Китайская биофармацевтическая компания SinoVac начинает испытания третьей фазы, став одной из трех компаний, которые вышли на позднюю стадию разработки препарата, критически важного для борьбы с пандемией COVID-19. 3 июля 2020 года бразильский регулятор Anvisa одобрил клиническое исследование III фазы, спонсируемое Институтом Butantan, для проверки эффективности и безопасности инактивированной вакцины против коронавируса, разработанной Sinovac.
Набор добровольцев для участия в испытаниях начнется уже в этом месяце. В тестировании препарата примут участие 9 000 добровольцев, в 12 клинических центрах Бразилии.
Отметим, что согласно опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) перечню разрабатываемых вакцин, на сегодня во всем мире 19 препаратов находятся на стадии клинической разработки, фазы I, II, и III. Плюс к этому 130 препаратов находятся на доклинической стадии.
В настоящее время SinoVac строит завод, способный производить до 100 млн доз вакцины в год. Компания надеется достроить производственный объект уже в этом году.
Анализ, проведенный Массачусетским технологическим институтом в прошлом году, показал, что примерно одна из трех вакцин на первом этапе испытаний впоследствии получает одобрение.
Губернатор самого густонаселенного штата Бразилии Сан-Паулу João Doria, заявил, что испытания новой потенциальной вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией SinoVac, начнутся 20 июля.