Emergent BioSolutions заключила пятилетнее соглашение о поддержке вакцины J & J

Компания в сфере контрактного производства Emergent BioSolutions объявила о заключении пятилетнего соглашения с Janssen Pharmaceuticals, компанией Johnson & Johnson, о крупномасштабном производстве лекарственного вещества для экспериментальной рекомбинантной вакцины Ad26.COV2-S, разработанной на основе технологии AdVac®. Первые два года по контракту оцениваются в сумму около 480 млн долларов.

В соответствии с соглашением, Emergent должен обеспечить крупномасштабное производство лекарственного вещества для вакцины против коронавируса после передачи технологии в 2021 году. В последующие годы, начиная с 2023 года, Emergent предоставит гибкую модель развертывания мощностей для ежегодной поддержки дополнительных партий лекарственного вещества.

Эта новость последовала за соглашением в 135 млн долларов, которое было заключено двумя компаниями в апреле текущего года с целью использования производственных мощностей Emergent для ускорения разработки и производства кандидата на вакцину против коронавируса.

Производство будет осуществляться на заводе Bayview в Балтиморе, который был создан Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) для разработки и принятия медицинских контрмер, таких как вакцины и терапевтические средства, используемые для борьбы с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. На предприятии возможно производство от десятков до сотен миллионов доз вакцины в год.

У комплекса Bayview есть четыре уникальных возможности для производства в клинических масштабах, позволяющие быстро вводить кандидатные препараты в клинику, и в то же время увеличивать масштаб производства для подготовки к выпуску коммерческих объемов.

Ранее Emergent подписал аналогичные соглашения по производству вакцин, разрабатываемых AstraZeneca, Novavax и Vaxart.

Компания также получила 628 млн долларов от правительства США для обеспечения производственных мощностей для потенциальной вакцины против коронавируса в рамках программы «Operation Warp Speed».

gmpnews