ФАС одобрила временное повышение зарегистрированных цен 8 производителей

Вопросы ценового регулирования на жизненно важные лекарственные препараты неизменно остаются в фокусе всех участников системы здравоохранения. Особенно, если речь идёт о механизмах, которые необходимы для обеспечения присутствия препаратов на фармрынке.

«Для государства и граждан не важно, какой производитель уходит с рынка или приходит на рынок. Важно, чтобы препараты, которые должны получать пациенты, не исчезали с рынка и их можно было купить», — заявила Надежда Шаравская, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России, в рамках онлайн-встречи с участниками Комитета по здравоохранению Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Представители антимонопольной службы рассказали участникам встречи о регистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты в случае их дефектуры (дефицита, в том числе по причине нерентабельности их производства), которые устанавливаются на период угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, в рамках реализации постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 №441, действующего до 31 декабря 2020 года.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ МЫ ОДОБРИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВРЕМЕННОМ ПОВЫШЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЦЕН 8 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 5 МЕЖДУНАРОДНЫМ НЕПАТЕНТОВАННЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ», — СКАЗАЛА ШАРАВСКАЯ.

«В рамках процедуры по 441 постановлению рассматриваются только препараты, включённые в рекомендации Министерства здравоохранения по лечению и профилактике COVID-19», — подчеркнула Дарья Старых, начальник отдела регулирования цен на лекарственные препараты Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

В то же время Закон об обращении лекарственных средств предусматривает возможность принятия нормативных правовых актов, которые бы содержали особенности регистрации цен на любые лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП в случае возникновения их дефектуры по причине нерентабельности их производства. Проект такого документа был разработан антимонопольным ведомством и направлен в Министерство здравоохранения РФ.

«Мы считаем, что такой механизм может быть реализован в случае наличия дефектуры в целом по лекарственному препарату: в рамках одного МНН, лекарственной формы и дозировки. При проведении сравнительного анализа должны учитываться сведения о всех торговых наименованиях и фактической потребности в препарате, — поясняет Надежда Шаравская. – Кроме того, по нашему мнению, решение о пересмотре цены в сторону увеличения должно приниматься сроком до 1 года, а дальше пересматриваться в соответствии с действующими правилами и методикой, то есть с учетом цен в референтных странах и с применением понижающих коэффициентов, без учёта ранее зарегистрированных цен».

gmpnews