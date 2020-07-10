Solopharm начал производство вискоэластиков для офтальмохирургии

Вискоэластики – растворы, необходимые при операциях на глазном яблоке, одна из областей применения – операции по удалению катаракты.

Катаракта – болезнь, связанная с нарушением свойств хрусталика, отвечающего за четкость зрения. При его помутнении острота зрения падает, для восстановления необходима операция. Через небольшой разрез на роговице хрусталик меняют на искусственный.

Вискоэластики служат для сохранения объема передней камеры глаза во время операции, выполняя защитную и восполняющую функции. К их качеству и свойствам по вязкости, эластичности и прозрачности предъявляются высокие требования.

Всемирная организация здравоохранения признала, что катаракта – причина половины случаев обратимой слепоты. По данным межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов, ежегодно в России проводится около полумиллиона операций по лечению катаракты. Ранее были доступны исключительно препараты импортного производства.

Сегодня Solopharm – единственная фармацевтическая компания в России, которой удалось разработать технологию производства комбинированных вискоэластиков на основе гиалуроновой кислоты и хондроитина. Технология позволяет осуществлять контроль качества на всех этапах производства.

«Еще несколько десятилетий назад операции по удалению катаракты не были доступны широкому кругу пациентов, а постановка диагноза означала будущую слепоту, – подчеркивает генеральный директор Solopharm Олег Жеребцов. – Сегодня технологии сделали большой шаг вперед – зрение можно вернуть. Мы, как фармацевтическая компания, стараемся сделать терапию еще доступнее как можно большему числу пациентов».

Вискоэластики применяются при операциях глаз – высокочувствительного органа, поэтому крайне важны свойства и условия, при которых они производятся, добавил глава компании. «Разработка вискоэластиков такого уровня – сложный процесс, требующий знаний, времени, инвестиций, соблюдения стерильности на всех этапах производства. Вызывает гордость, что препарат производится в России, на заводе в Санкт-Петербурге, а технология создания разработана российскими специалистами», – заключил он.

Источник: Solopharm

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