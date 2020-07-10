Фармкомпании повысили рекомендуемые цены на лекарства в США

Американские фармацевтические компании традиционно повышают цены на лекарственные препараты в начале года и в июле. На фоне пристального внимания к проблеме ценообразования со стороны властей США многие из производителей ограничились повышением цен в январе. Однако, как следует из приведенных порталом GoodRx данных, некоторые компании пошли на повторный пересмотр стоимости препаратов.

Компания AstraZeneca («АстраЗенека») в июле повысила рекомендуемые цены на 21 препарат в США. Это самый высокий показатель среди фармпроизводителей. Рост цен составил от 1,5 до 6%, сообщает FiercePharma со ссылкой на данные отчета специализированного портала GoodRx.

Другие компании Большой фармы, в частности Eli Lilly («Эли Лилли»), Sanofi («Санофи»), GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») и Biogen («Байоджен»), повысили цены на 1–2 препарата.

Повышением рекомендуемых цен в начале второй половины 2020 года отметились и небольшие компании, такие как United Therapeutics («Юнайтед Терапьютикс»), Dynavax («Дайнавакс»), Arbor Pharmaceuticals («Арбор Фармасьютикалз»), Paratek («Паратек»), Rigel Pharmaceuticals («Риджел Фармасьютикалз») и Sprout Pharmaceuticals («Спраут Фармасьютикалз»).

По данным GoodRx, за первое полугодие текущего года производители повысили цены на 857 препаратов. Июльское повышение коснулось 42 препаратов и составило в среднем 3,5%.

Некоторые компании повысили рекомендуемые цены на свои препараты второй раз за год, и общий показатель повышения цен превысил средний однозначный показатель. Так, в 2020 году цена на препарат Bidil компании Arbor Pharmaceuticals выросла на 14,7%, на препарат Tyvaso компании United Therapeutics – на 12,8%, на Tysabri (Biogen) – на 10,1%, на Daliresp (AstraZeneca) – на 10%.

Илья Дугин

pharmvestnik