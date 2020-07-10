АСНА в СНГ: главное за три года

Уникальная модель бизнеса АСНА известна как в России, так и за рубежом. На отечественном рынке ее оценили более 10 тыс. аптек, в странах СНГ она произвела революцию. Глобальные изменения коснулись аптечной розницы, производителей и дистрибьюторов. С момента открытия первого представительства прошло три года, а проект АСНА в СНГ набирает обороты даже с учетом мировой кризисной ситуации.

Точка старта

Способности АСНА предвидеть и оценивать перспективные направления можно позавидовать. Специалисты компании оценили регион СНГ как потенциально перспективный, и в 2017 году первые представительства открылись в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане. Весной 2019-го АСНА пришла на фармрынок Узбекистана.

Уроки гибкости

Прежде чем внедрить работающую систему, сотрудникам АСНА пришлось сменить старые рельсы на новые.

Ключевые проблемы:

уровень автоматизации аптек в регионах был очень низким;

недостаточно развит канал B2C;

ассортиментное управление требовало срочных изменений;

отсутствовало управление продажами и продвижение брендов.



Директор по маркетингу АСНА СНГ ЕАЭС Диана Лучинина:

— Нас радует заинтересованность партнеров в этих регионах. Так легче выстраивать бизнес-ландшафт, который вскоре станет примером для остальной аптечной розницы СНГ. Мы пойдем дальше: будем осваивать новые регионы и форматы сотрудничества между аптечными сетями и производителями.

Операционная гибкость и экспертиза ассортиментного управления в более чем 10 тыс. аптек РФ помогли решить все эти вопросы в короткие сроки. И уже сегодня кредит доверия АСНА в СНГ выразили 3,5 тыс. аптек, что составляет 16% доли рынка по контрактованным регионам.

Каковы преимущества для аптек

Точка роста № 1: выстроены отношения с производителями — аптекам теперь доступны маркетинговые контракты, которые дают возможность зарабатывать и расти быстрее.

Точка роста № 2: доступ аптек-партнеров к эксклюзивным товарам из портфеля АСНА — это высокомаржинальные позиции, с которыми можно получать быстрый и гарантированный доход.

Точка роста № 3: работает прозрачная система отчетности для производителей, благодаря которой повышается доверие между аптечными сетями и производителями.

Точка роста № 4: персонал аптек регулярно обучается — есть доступ к Центру обучения и сервису для первостольников; с приложением «ЯПРОВИЗОР» возможны удаленные визиты медпредставителей в аптеки, онлайн-общение с первостольником, проведение обучения, тестов, удаленный контроль за мерчандайзингом в аптеках.



Управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев:

— Для компании АСНА направление зарубежных рынков является стратегически важным. Мы понимаем, что построить успешную модель в одной стране и масштабировать международный бизнес — абсолютно разные задачи. Поэтому АСНА планирует развиваться в странах СНГ и других регионах, где наша модель будет интересна локальному рынку.

Быстрее, выше, сильнее

Сегодня в числе лидеров направления — представительства Казахстана и Узбекистана. Здесь наибольшая доля рынка (порядка 15%) и широкое покрытие аптек по регионам этих стран.

В этих регионах АСНА предлагает уникальный вид сотрудничества для производителей — эксклюзивную дистрибуцию с маркетинговым продвижением не только в аптеках АСНА, но и выход на весь фармацевтический рынок этих стран. Ранее дистрибуция замыкалась только на продаже товара в аптеки от дистрибьютора без активного маркетинга и продвижения товаров.

Сейчас АСНА открывает производителям новые рынки, а аптеки могут зарабатывать, чем активно и занимаются представительства в Казахстане и Узбекистане.

Останавливаться на достигнутом АСНА не планирует, и сегодня, даже в условиях кризиса, идет активная работа по привлечению новых партнеров.

В планах компании — увеличить количество участников до 6 тыс. по контрактованным регионам, освоить 27% доли рынка и открыть филиалы в новых регионах СНГ.

Источник: АСНА

pharmvestnik