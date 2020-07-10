В Удмуртии суд обязал больницу оплатить аптеке сгоревшие в пожаре лекарства

Камбарской районной больнице предстоит выплатить «Аптекам Удмуртии» стоимость лекарственных препаратов, которые она брала на реализацию в ФАП в селе Михайловка и которые были уничтожены во время пожара. Доводы о том, что ситуация является форсмажорной, суд во внимание не принял. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

«Аптекам Удмуртии» не удалось заставить Камбарскую районную больницу добровольно возместить материальный ущерб, причиненный вследствие возгорания в ФАП. Медицинская организация дважды отказалась оплачивать лекарства, которые она брала у фармпредприятия на реализацию и которые были уничтожены огнем. Точку в споре 7 июля поставил Арбитражный суд Удмуртской Республики. Его решение опубликовано в информационной системе «Мой арбитр».

Больница настаивала на том, что не виновата в пожаре, уничтожение лекарств является форсмажором, ввиду чего оплачивать «Аптекам Удмуртии» ущерб она не обязана. Но суд указал на то, что ответчик неверно трактует законодательство.

Екатерина Погонцева

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