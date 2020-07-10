«Ригла» получила премию Smartpharma Awards-2020

По результатам 2019 года аптечная сеть «Ригла» удостоена премии Smartpharma Awards-2020 в номинации «Аптека года». Награда присуждена по итогам голосования первостольников, провизоров, фармацевтов и заведующих аптеками, объединившего более 28 тыс. пользователей Smartpharma.ru.

Итоги голосования были подведены в июне.

При выборе лучшей аптечной сети голосующие оценивали компанию-участника как работодателя, с учетом имиджа бренда, стабильности, перспектив профессионального и карьерного роста, а также условий труда и заработной платы.

«Прежде всего, от имени руководства компании я бы хотела поблагодарить всех первостольников за их самоотверженный труд в столь непростой для всей страны ситуации, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом аптечной сети «Ригла» Ольга Котельникова. — Конечно, нам крайне приятно, что фармацевты назвали сеть «Ригла» лучшей аптекой года. Премия Smartpharma Awards-2020 – высокая оценка компании не только как представителя розничного бизнеса, но и как работодателя. Мы ценим наших сотрудников, и такая позиция находит отклик. И, конечно, мы готовы принять в свою команду специалистов, планирующих развиваться как в профессиональном, так и в карьерном плане».

По итогам 2017 и 2018 годов аптечная сеть «Ригла» также была удостоена премии Smartpharma Awards как лучшая аптека.

В 2020 году пользователи Smartpharma.ru выбирали победителей в 17 номинациях, связанных с брендами товаров лекарственного и нелекарственного ассортимента, а также в номинациях «Компания года», «Лучшие медицинские представители», «Дистрибьютор года», «Аптека года» и «Лучшие онлайн-коммуникации».

Источник: ЦВ «Протек»

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