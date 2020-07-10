Индийские фармкомпании остались без субстанций и средств диагностики COVID-19

Пограничный конфликт между Индией и Китаем сказался на поставках активных фармсубстанций и других товаров медицинского назначения из КНР. Индийские фармпроизводители несут дополнительные расходы по таможенной очистке, сумма которых уже превысила 265 тыс. долл.

Индийские фармацевтические компании вынуждены платить демередж (штраф за хранение на таможне сверх установленного срока) за китайские товары. При этом компании отмечают, что задержка произошла по вине властей, сообщает The Economic Times.

Представители фармотрасли заявляют, что, хотя некоторые партии фармпродукции из Китая уже прошли таможенную очистку, большинство поставок, в т.ч. активные фармсубстанции для производства витаминов, антикоагулянты, ряд жизненно важных препаратов, а также системы диагностики COVID-19 до сих пор не растаможены, а таможенные власти взимают демередж за их хранение.

Как отметил председатель Совета по содействию развитию экспорта фармпродукции Индии (Pharmexcil) Динеш Дуа, сумма ежедневных выплат составляет от 14 до 22 рупий за килограмм (0,19-0,29 долл.).

По информации Pharmexcil, на настоящий момент в таможенных терминалах застряли порядка 200 тонн фармсырья и компании уже заплатили около 20 млн рупий (266,7 тыс. долл.).

Особенно импортеров беспокоят задержки в морском порту Джевахарлал Неру и аэропорту Нью-Дели. На морской порт приходится около 60% грузов, поставляемых в Индию в контейнерах, в т.ч. фармпродукции.

По мнению руководителя Pharmexcil, в условиях пандемии коронавирусной инфекции сумма демереджа более чем за один день задержки товара должна быть возмещена фармкомпаниям.

Как ранее писал «ФВ», пограничный конфликт меду Индией и Китаем привел к задержке на индийской таможне китайских товаров, в т.ч. медизделий, активных фармацевтических субстанций и промежуточной продукции, необходимой для производства лекарств.

Илья Дугин

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